Lidar com as frustrações tem sido tarefa constante para Iara Marinho, da empresa de decorações personalizadas Lalá Petit, de Anápolis. Para ela, o momento atípico pede sensibilização de ambas as partes no caso dos cancelamentos de festas. “A gente se envolve muito com os sonhos dos clientes, acompanha de perto os planejamentos durante meses, chegando às vezes a um ano. É um momento de compreensão: não é culpa de ninguém e faremos de tudo para remarcar as festas como foram imaginadas”, diz.

Para acalmar os ânimos, a estratégia de Iara tem sido dar pequenos passos. “Com os fornecedores e parceiros, estamos conversando de trabalhar quinzenalmente. Vamos analisando como fica a situação nesse período para tomar as decisões em conjunto. Com os clientes, ainda não estamos falando em datas”, explica. “Temos de ter empatia com quem opta por cancelar, mas também explicar como podemos reprogramar tudo. Sei que é desesperador para quem já fez os pagamentos ver que não vai acontecer como previsto, mas o sonho não acabou, vai acontecer.”

“Tem mãe que estava com festa, decoração, bufê, lembrancinhas, tudo pago. Uma festa infantil tem um custo alto e esse momento é de apoio e ajuda”, diz. Pensando no lado dos profissionais, Iara acredita que uma rede de apoio com troca de informações é fundamental. “Nossa área parou. São muitas microempresas envolvidas e 15 dias que seja sem funcionar, em um mês, provoca um prejuízo enorme. O mercado já está afetado.” A mobilização nacional por parte dos profissionais que trabalham com eventos é de grande ajuda nesse momento. “As pessoas têm se conscientizado que remarcar suas festas é o mais importante agora.”

Pensando em empresas e profissionais menores, Iara tem usado as redes sociais para se comunicar e auxiliar como pode. “Agora que estou com tempo, estou fazendo e planejando postagens e lives ensinando desde dicas de decoração, até demonstrativo de resultados e fluxo de caixa”, revela. “É algo que falta muito no mercado e que pode auxiliar, principalmente, no retorno das atividades.”