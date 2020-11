Não foram apenas as relações humanas que mudaram com a pandemia: o olhar para a casa também. Afinal, depois de meses de isolamento social, convivendo majoritariamente com os familiares no mesmo espaço, a busca por mudanças em casa cresceu. “Clientes antigos pediram algumas alterações em seus imóveis, expressando o desejo de novas finalidades nos ambientes”, revela arquiteta Cristiane Schiavoni. Segundo a percepção da profissional, passar um tempo maior em seus lares aflorou novos desejos, demandas e até hobbies, que por sua vez precisam de locais adequados e adaptados para essas atividades.

Entre as solicitações recentes que recebeu, Cristiane relata que um casal entrou no mundo dos vinhos por meio de cursos on-line que começaram a participar durante a quarentena. “Embora satisfeitos com a casa deles, a requisição agora é para trabalharmos uma adega com capacidade para 100 garrafas”, diz a arquiteta. Já outra cliente a procurou para repaginar a sala de TV com um projeto completo de áudio e vídeo – incluindo novos equipamentos eletrônicos –, marcenaria e um sofá mais adequado para passar horas nas maratonas de séries e filmes. “As pessoas redescobriram o lar e estão dispostas a investir em bem-estar e um cenário propício ao lazer de toda família”, completa Cristiane.

Confira algumas inspirações para os ambientes queridinhos no durante e pós-pandemia.