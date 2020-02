Muita gente diz que o ano só começa depois do Carnaval, então o pós-feriado é a hora de voltar com força total e deixar a preguiça de lado. A especialista em produtividade Tathiane Deândhela lista sete dicas para não deixar a peteca cair e dar aquele up na rotina.

1. Para ter clareza e voltar com o pé direito

Vamos quebrar essa corrente negativa de que você é uma pessoa preguiçosa: você apenas está preguiçosa. Na verdade, todos nós ficamos preguiçosos em alguns momentos e o ponto é saber identificar as motivações para estar menos produtivo naquele momento.

Ou seja, só você pode encontrar os verdadeiros motivos para mudar de lugar (seja para deixar de ser pobre para ser rico ou mudar de casa para apartamento). Às vezes você simplesmente não vê motivos positivos para investir seu tempo e energia em determinada atividade e isso pode fazer com que você fique mais preguiçoso (e tudo bem!).

2. Para atrair o sucesso

Para encontrar o sucesso na sua vida, não só este ano, mas em todos os anos a partir daqui você precisa entender um pequeno detalhe: o medo é seu maior inimigo! E se você olhar para o que você vai perder, você pode atrair isso para si. Mas saiba que você vai perder muito mais se não arriscar!

Se você ainda não vivencia a vida que está buscando, talvez você não vivenciou experiências suficientes para ter acesso às estratégias certas para você alcançar o seu sucesso. Você pode simplesmente parar de complicar o processo e recorrer a mentores, cursos ou livros de pessoas que já chegaram onde você quer chegar.

3. Para ser 1% mais inteligente a cada dia deste ano

Essa técnica é tão simples, mas tão poderosa, que eu te desafio a fazer ela assim que terminar de ler este conteúdo. Você só precisa de 1 minuto do seu dia para, além de contribuir com seu conhecimento, treinar o músculo da melhoria contínua.

Existe uma técnica japonesa famosa por desafiar pessoas de todo o mundo a ser 1% melhores a cada dia com apenas 1 minuto de dedicação. Esta técnica é conhecida como Kaizen, e a dica aqui é escolher um novo hábito e começar a fazer por apenas um minuto por dia.

Mas atenção, sua tarefa é usar exatamente um minuto, nada a mais nem a menos que isso. Defina um horário e todos os dias faça o que se propôs a fazer por um minuto, pode ser ler um livro, estudar outra língua ou fazer atividade física. E quando a preguiça começar a se manifestar tenha em mente que é só 1 minuto. Você não vai sentir preguiça de fazer isso, tenho certeza.

4. Comemore todas as suas pequenas vitórias

Comemore mesmo, vibre e reconheça que você está progredindo pouco a pouco a cada dia. Uma das melhores sensações que você pode ter é aquele sentimento de realização ao definir que vai fazer alguma atividade e realmente conseguir fazer.

Quando a gente foca nas pequenas vitórias você injeta “micro doses” de motivação e energia. Pare de focar no quanto falta para você alcançar seus objetivos e comece a comemorar pelo quando você já caminhou até aqui. Assim, ao invés de procurar motivação na recompensa final, você se sente ótimo durante todo o processo.

5. Para ser um realizador neste ano

Não pense, aja. Se tem alguma atividade que você sabe que precisa fazer, simplesmente comece. Não se permita pensar muito, a dica só funciona se você agir em menos de 3 segundos.

Sempre que tiver uma atividade para fazer, comece uma contagem regressiva e ataque aquela tarefa. Tenha esta regra bem clara na sua cabeça porque quando deixamos de agir imediatamente, aqueles pensamentos intrusivos começam a invadir a sua mente.

6. Pequenas metas para grandes resultados

Muitas vezes a preguiça é confundida com o desânimo ou procrastinação, quando na verdade, uma pode levar a outra. Isso acontece porque quando temos uma meta muito grande, nós simplesmente começamos a procrastinar por perceber a tarefa como algo que vai exigir muita energia.

Então, sempre que tiver alguma tarefa que pareça grande demais para fazer, estabeleça pequenas metas, ou melhor, micro metas. Além disso, você pode comemorar e se energizar com as suas pequenas vitórias, que te trarão fôlego para completar suas próximas metas!

7. Atrair boas energias

Olhe para o quanto você já caminhou ao invés de olhar para quanto falta. Olhar para o que falta é focar em escassez ou em abundância? Quando você começa a comemorar as pequenas vitórias, se reconhece e valoriza o quanto você já evoluiu. Então, no final deste ano, olhe para a sua vida e reconheça o tanto de coisas boas que você conseguiu.