O que você faria se tivesse comida em sua geladeira e, mesmo assim, você sanasse sua fome em outro lugar? Você se sentiria culpado por isso? Provavelmente não. Como comer, o sexo é parte da nossa natureza, no entanto, certas circunstâncias podem alterar a maneira como nos sentimos em relação a isso. Mas, mesmo a comparação sendo esdrúxula, 60% dos adúlteros, tanto homens quanto mulheres, não se sentem culpados por querer ou ter um caso.



Os dados são do Ashley Madison, principal site de relacionamentos extraconjugais do mundo. De acordo com a pesquisa, quando solicitados a separar a traição sexual e emocional, 28% dos entrevistados disseram que se sentiriam pior traindo sexualmente, enquanto 23% escolheram emocionalmente. O resto sentiria a mesma quantidade de culpa por qualquer um.

"Fomos ensinados que a fidelidade sexual é a base de um casamento saudável e sem ela, não há nada. No entanto, nossos membros estão escolhendo um caminho diferente e, em vez de abandonar o casamento porque o sexo deixou de existir nele, estão terceirizando essa parte do relacionamento para que possam investir nos aspectos do casamento ou namoro que estão funcionando. Com essa abordagem pragmática, não é surpresa que poucos estejam relatando sentir qualquer culpa ao fazê-lo”, afirma Isabella Mise, diretora de comunicações da Ashley Madison.

Segundo a terapeuta sexual Tammy Nelson, autora de "When You’re The One Who Cheats", a maioria dos adúlteros justifica para si própria a traição muito antes de passarem da linha da culpa. “Eles encontraram uma maneira de entender isso em suas vidas e no contexto de seu casamento. Alguns culpam seu cônjuge ou sentem que não estão satisfazendo suas necessidades. O importante é que, se você está tendo um caso, você não está necessariamente querendo estar com outra pessoa. Você está procurando ser outra pessoa. Conhecer alguém online os ajuda a criar a próxima fase da sua vida.”

Assim, os entrevistados não se sentem culpados por seus casos, mas podem identificar certas situações em que se sentiriam. Quando solicitados a classificar essas situações, os dados revelaram que a maioria - predominantemente do sexo masculino - se sentiria culpada por consumar um caso na cama que divide com o cônjuge. Em seguida, caso tivessem um apego emocional maior com o amante do que seu marido ou esposa e, por fim, viver um affair enquanto seu cônjuge é hospitalizado.

Veja a relação dos números:

O que torna os adúlteros mais culpados?

1. Ter um caso na cama que divide com seu cônjuge

32%

2. Gostar mais de seu(sua) amante do que de seu cônjuge

28%

3. Viver um caso enquanto seu cônjuge está hospitalizado

27%

4. Gostar mais de sexo com seu(sua) amante do que seu cônjuge

14%

5. Ter um caso enquanto sua esposa está grávida

13%

6. Ter um caso sem o uso de contraceptivo

12%

7 . Ter um caso enquanto seu cônjuge cuida dos filhos

11%