Marrocos, Pinacoteca, Big Apple, Rastafari, Temperos. A brincadeira começa pelos nomes escolhidos para batizar as coleções de uma das marcas de tapetes que carrrega o status de queridinha entre decoradores, arquitetos e designers de interiores. Mas, segundo os profissionais, o tom bem humorado continua na confecção das peças – seja por conta das cores, estampas, materiais ou formatos. Diversidade que dá ao tecido encorpado livre trânsito dentro da casa e faz com ele seja bem-vindo nos quartos, na cozinha e até na área externa, para onde leva conforto e muita personalidade.

Assinando o Espaço Oggi na Casa Cor Goiás 2019, a escolha da dupla de arquitetos Karla e Eduardo Bittar aponta uma tendência que veio com tudo: a mistura de estampas. É que, enquanto demarca a sala de estar, num ambiente que integra ainda mesa de jantar e cozinha gourmet, o tapete da coleção Girassol chama a atenção pelo desenho discreto que mistura listras horizontais e verticais. “Como a peça é feita em variações de cinza, a combinação acaba sendo uma brincadeira sutil, perfeita para quem tem um estilo básico com uma pegada moderna”, comenta Karla.

O resultado “comportado” é uma questão de gosto. Segundo a própria Karla, desenhos geométricos, cores vivas e estampas étnicas estão em alta e já cobrem o piso da casa de quem não tem medo de mudar a cara da sala, estendendo sobre o chão um tapetão de respeito. “É importante pensar o ambiente como um todo e escolher tons que combinem com o mobiliário, paredes e detalhes daquele espaço”, orienta. No projeto da mostra de decoração, a arquiteta combinou o tapete com o sofá, ambos na cor cinza, deixando o protagonismo para o restante dos móveis.

Outra brincadeira foi trabalhar diferentes texturas. Enquanto o sofá maior é feito com um tecido que celebra o aconchego do linho, o tapete traz a modernidade do náilon. “Apesar de não ser felpudo e bem fofo, ele é super macio, o que acaba sendo uma agradável surpresa para quem toca sua superfície com os pés descalços”, adianta, justificando a timidez do volume com as altas temperaturas do Centro-Oeste. O modelo mais fino, inclusive, é uma prévia de outra novidade: a ida da peça para lugares como cozinha, hall de entrada, varanda, lavabo e até área externa, ao lado da piscina.

A escolha dos Bittar foi por um tapete retangular, mas a arquiteta lembra que modelos ovais, redondos e até irregulares têm ganhando espaço nos projetos de decoração. “O mesmo vale para as sobreposições, misturas de cores, temáticas florais e mesmo combinações improváveis”, conta. Um bom exemplo do último grupo é a mais recente criação dos irmãos Campana: um tapete feito de lã e madeira. Mantendo a tradição do polímero, mas inovando na criação, o designer Zanini de Zanine também surpreendeu ao colocar no mercado uma coleção de tapetes com desenhos inspirados nos encaixes dos antigos móveis de madeira coloniais.