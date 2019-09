Mobiliário e objetos que carreguem materiais naturais é tendência na decoração. Elementos como madeira, linho, fibra de algodão e as plantas têm predominado nos projetos de arquitetura e décor, com intuito de trazer ao ambiente uma atmosfera de acolhimento e tranquilidade, além de garantir beleza e atemporalidade.

Para o arquiteto goiano Leo Romano, o uso desses elementos se tornou fundamental para materializar o conceito de aconchego na casa. “A madeira, o linho e a fibra de algodão, aliadas às plantas, principalmente aos terráreos, promovem sensação de aproximação com a natureza, aconchego, serenidade”, ressalta.

O arquiteto, que uniu esses elementos em um dos seus recentes trabalhos, conta que a madeira e as plantas estão presentes em todo projeto em diferentes tons de verde, cor escolhida para predominar na decoração, em sintonia com os materiais naturais. Para tonar o espaço ainda mais aconchegante, o arquiteto projetou um rebaixamento na sala de TV em formato de caixa para quebrar um pouco a planta longilínea. A cozinha vem como protagonista, com fogão inserido na ilha que a separa da sala, transformando o ambiente em acolhedor, propício para reunir familiares e amigos.