Às vezes, a gente acaba ficando tão acostumada com a decoração de casa que se esquece que é possível mudar. Mas nada melhor do que uma boa renovada, não é? É incrível o efeito que uma ambientação agradável e aconchegante pode fazer pelo nosso humor e qualidade de vida. E a sala de estar é um dos ambientes onde uma pequena produção faz uma grande diferença. E sem gastar muito porque decorar nem sempre significa investir muito dinheiro. As opções vão desde a pintura das paredes, a restauração de móveis até o acréscimo de novos objetos aos ambientes.

Use as cores a seu favor

Uma pintura pode fazer milagres. Troque a cor das paredes, cubra defeitos e ganhe uma sala nova.

A escolha da cor é um desafio. “É claro que existem tendências de cores que nos trazem inspiração. Porém, para não correr riscos escolhendo uma cor que rapidamente pode cair em desuso, o melhor é criar um ambiente atemporal”, destaca a arquiteta Bruna Caldana.



As cores transmitem sensações quentes ou frias. Pensar nisso ajuda no equilíbrio do ambiente. As tonalidades derivadas do laranja, por exemplo, aquecem, conferem aconchego e energia, e os tons neutros, como o cinza ou o bege, podem harmonizar o espaço. É possível escolher tons neutros, como o cinza, e harmonizá-los com tons vibrantes", complementa a especialista. Cores como o cinza e o azul menta atualizam os seus espaços e, combinados com o amarelo, ganham leveza e alegria.

Cuide da iluminação

Trocar a iluminação faz uma grande diferença quando se quer dar um toque mais moderno e revitalizado aos seus espaços.

A iluminação influencia diretamente na decoração de um ambiente. Um bom recurso é fugir daquela solução antiga de um ponto central de luz e preferir pontos laterais, como abajures, que vão dar um ar de aconchego e sofisticação. O ponto de partida, de acordo com o arquiteto Leo Romano, é buscar uma luz que se aproxime mais da luz natural, do ponto de vista de temperatura de cor, para que seja possível criar pontos mais luminosos e outros mais escuros. Luminárias de led podem ser bem baratas e ajudam a tirar da casa aquele aspecto envelhecido.

Renove os móveis

Repense a posição dos móveis, abrindo o espaço e deixando apenas o essencial. Muito importante: afaste os móveis das paredes, ganhando profundidade, e deixe lugar para a circulação das pessoas.

Use e abuse dos móveis que você já tem, pensando em dar a eles novas funções. O pufe vira mesa de centro ou de apoio, a mesa antiga pode ser a base para um bar. O sofá ganha revestimento novo, numa temática da sua escolha: oriental, tropical, geométrica. Tudo dentro de uma cartela de cores planejada com critério. O trabalho de pesquisar, observar e experimentar é sempre muito divertido e recompensador.

Muitas famílias têm móveis que passam de geração para geração e, com esses objetos, todo cuidado é necessário. Se você tem móveis queridinhos que estão com pequenos defeitos, sempre pode recuperá-los com verniz ou tinta. Se for uma cadeira ou sofá, vale trocar o revestimento. Paciência e habilidade podem fazer milagres!

Viva os tapetes

O tapete pode fazer toda a diferença na decoração. Seja com motivos geométricos, cores fortes ou sóbrias, o tapete é capaz de dar um upgrade em qualquer espaço.

O tapete contribui para dar aconchego, delimitar áreas específicas, levar calor a pisos frios, entre outras utilidades. Se o ambiente foi decorado com peças de cores fortes, prefira um tapete liso, sem estampas e de tom mais neutro. Mas se o espaço já tem mobiliário em tons neutros, uma boa ideia pode ser quebrar essa monocromia com uma estampa. Seja mais tradicional, com motivos florais, por exemplo, ou mais moderna, com grafismos, as estampas aquecem qualquer decoração.

Se o piso não está muito bonito, tapete nele! Se o chão está meio sem graça, frio, um tapete pode resolver. Se falta cor numa composição que ficou muito neutra, o tapete pode ser o acessório que faltava para trazer cor. Existem peças de vários tamanhos e de todos os preços, por isso, não tem desculpa. Você merece uma sala gostosa e aconchegante para voltar para casa e se sentir muito bem recebida.

Use quadros

Uma boa forma para dar um up na decoração é usar fotos, seja nas paredes ou em porta-retratos. Imprimir fotos que você tirou com seu celular e colocá-las em casa é um jeito simples de trazer um toque pessoal para a decoração.

Acessórios podem levar personalidade para a sua casa. E quadros são uma ótima forma de dar vida e cor às paredes, numa composição de quadros de tamanhos diferentes, por exemplo. Se for possível usar obras de arte, ótimo, mas se isso estiver fora do orçamento, use objetos inusitados e divertidos emoldurados numa série que surpreenda.

Usar fotografias na decoração dá um ar contemporâneo a qualquer espaço. Fazer melhores fotos, tornar o seu olhar mais observador para motivos, ângulos e enquadramentos pode levar a sua intenção bem além de decorar as paredes.

Atenção aos objetos

Que tal usar na decoração peças e objetos que falem de você, das suas experiências, expectativas e sonhos? Colocar de si no seu espaço é um primeiro movimento para assumir os rumos da sua casa e da sua vida.

Tenha sempre à mão elementos como vasos, livros, castiçais e bandejas, que possam ser combinados a outros como caixas e baús. É possível encontrar peças criativas em bazares e lojas populares. Elementos como luminárias e vasos de plantas ajudam a montar um ambiente com a sua cara.

Renove as almofadas

Almofadas novas são um recurso simples para ganhar uma sala com cara de nova.

Almofadas e mantas para sofás podem trazer cor e personalidade. É fácil encontrar muitas opções em feirinhas e lojas de departamento. E as almofadas são itens curinga na decoração: basta comprar um modelo com cor marcante ou uma padronagem bonita que combine com seu estilo. Se você já tem as almofadas, é só trocar as capas, e elas ficam novas de novo!

Papel de parede

As paredes podem ganhar sofisticação com os papéis, que têm as mais diferentes texturas e cores.

O papel de parede é o complemento de elegância que nenhum outro elemento pode trazer. Segundo a arquiteta Ana Maria Miller, “é como se você colocasse um acabamento de seda nas paredes.” Mas tanto a qualidade do papel quanto o estado da parede interferem diretamente no resultado da aplicação. “Se a parede não estiver bem emassada, lixada e pintada, infelizmente veremos todas as imperfeições quando formos aplicar o papel.” Assim, se a parede não for de qualidade, a dica é investir em papéis com estampas de mosaico, desenhos ou arabescos, que disfarçam as imperfeições.

Mão na massa

Use a criatividade para para renovar as cores dos móveis, paredes e revestimentos.

A casa é nossa segunda pele, e estar num espaço em que nos sentimos bem ajuda a tornar a vida mais leve e satisfatória. Se você tem habilidades com artesanato, a dica é seguir tutoriais no estilo “faça você mesmo” e arrasar numa deocração personalizada. Se prefere algo mais sustentável, com materiais reciclados, as opções são muito variadas. Dá para usar, por exemplo, garrafas de vidro coloridas para fazer belos vasos.