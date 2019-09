A história conta que Cristóvão Colombo ficou encantado quando viu a invenção dos índios americanos. Na volta para a Europa, teria levado várias delas na bagagem e talvez isso explique o porquê das redes de descanso terem se espalhado por todo mundo. Muito utilizada no Brasil Colônia para dormir, enterrar os mortos na zona rural e até como meio de transporte, as redes atravessaram os séculos e se transformaram em símbolos de conforto e sossego.

Apesar dos adjetivos e da popularidade, em especial no Nordeste, entre arquitetos e designers de interiores, elas não chegam a ser unanimidade. Para muitos, a rusticidade do acessório não combina com projetos mais sofisticados. Porém, quando colocadas em áreas residenciais, tanto externas como internas, as redes ajudam a trazer conforto e evocam tradições. “Embora seja carregada de tradição, a rede é uma peça que pode ser utilizada em qualquer ambiente, desde os mais rústicos aos mais modernos”, ensina a designer de interiores Regina Amaral.

Seu uso voltado para o descanso e relaxamento incorpora ao espaço um toque descontraído que torna o local mais leve e despojado. “Por ser tão versátil, a escolha da peça adequada deve ser feita com muita cautela. A avaliação de detalhes como o tipo de rede, o tecido, as cores e modelos são essenciais para que a composição do ambiente fique harmoniosa e esteticamente agradável”, explica Regina. É importante pensar até mesmo no tamanho do ambiente. Varandas maiores, por exemplo, podem comportar redes mais espaçosas.

Atualmente, as redes são fabricadas de diversas formas e materiais, desde as mais tradicionais de fio, tecidas em tear mecânico ou elétrico, até as feitas a partir de tecido ou de materiais sintéticos como nylon e outros tipos. Em muitos Estados do Nordeste, a rede ainda é muito utilizada para dormir em substituição à cama, sendo também tradicionalmente utilizada para descanso em casas de praia. É justamente por evocar o clima praiano que o ambiente pode ganhar aconchego com o uso da peça.

“Sempre explico para meus clientes que a casa deve refletir aquilo dá prazer e conforto, ao que remete à essência dos donos. Alguns têm receio de usar rede por pensar que é algo fora de moda, antigo. Eu gosto muito do acessório e há diversas formas de usá-lo na decoração”, conta a arquiteta Ana Maria Miller. Em um dos projetos recentes dela, o cliente pediu que cada canto da casa lembrasse um dos lugares onde a família tinha morado. Obviamente, a Bahia foi representada com o uso de uma rede na varanda próxima à piscina e a área de churrasqueira.

A profissional conta que, além das redes, fazem enorme sucesso nos projetos releituras como os balanços, que têm um ar lúdico, mas faz enorme sucesso entre adultos. Até mesmo ambientes internos de apartamentos têm ganhado os acessórios. Ana Maria explica que, quando posicionados no lugar certo e com os acessórios que agradem o cliente, o ambiente, seja em casa ou apartamento, pode ficar muito mais charmoso e aconchegante com o uso de redes e balanços.



Mãos à obra

A maioria das casas e chácaras no Brasil tem ao menos uma rede pendurada na varanda para aproveitar os dias quentes de verão. O que pouca gente sabe é que é são necessários alguns cuidados antes de pendurar o acessório na parede, que não precisa ser necessariamente em um ambiente externo. “Ao pensar na composição de um ambiente com rede, orientamos planejamento em relação ao local da instalação para que não obstrua passagens e que não danifique o entorno”, explica a arquiteta Bianca Atalla.

A recomendação é que a parte inferior da rede fique com uma distância mínima de aproximadamente 45 cm do piso, sendo essa altura variável por conta da deformação com o peso dependendo de quem for utilizá-la, já que ela tende a abaixar com o uso. “Verifique sempre os pontos onde serão instalados os ganchos: as paredes devem estar firmes para que os mesmos sejam chumbados. Outra solução para quando não se tem paredes disponíveis são os ganchos de teto, que devem estar preferencialmente em vigas de sustentação”, orienta Bianca.

Não arrisque caso a parede não for resistente o bastante e veja se ela é de cimento ou tijolo maciço e se não possui encanamentos. Os cômodos ideais para se ter uma rede são o jardim, no caso de casas, a varanda fechada ou aberta ou mesmo a sala ou o quarto. “Para conduzir o relaxamento, uma rede próxima a uma janela, porta de vidro ou perto de um acesso ao exterior atende muito bem. Já quando inserida próxima a uma área social, a rede propicia os encontros e bons momentos de trocas e conversas”, ensina a arquiteta. Mesmo que o ambiente não tenha tanto espaço, é possível usar a peça. “Porém, é necessário realizar um planejamento do espaço para que a composição se atenha às principais recomendações para garantir o conforto e o uso adequado da peça.”

Criatividade solta

As redes podem ser confeccionadas com diferentes materiais, como linha de algodão, barbante, sisal e até mesmo tecido entrelaçado. O processo pode ser artesanal, no tear, ou na própria máquina de costura. Com o tempo, as redes ganharam novos formatos e se adaptaram a ambientes mais urbanos. A produção de redes destaca-se nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil. Uma dica importante dos profissionais é que a escolha da cor da rede deve ser feita com base nos outros itens que compõem a decoração da residência.