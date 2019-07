Para muitos, a sala de estar é o coração da casa e um recanto especial para receber convidados. É onde acontecem as boas conversas e também os momentos de descanso. Por isso, além de bonita, ela precisa ser confortável e acolhedora. Pensando nessa proposta, a designer de interiores Denise Polverini reuniu algumas dicas e inspirações para quem deseja transformar seu living em um ambiente elegante e que esbanja aconchego.



Com predominância de tons claros e a forte presença de marcenaria no mobiliário, esse projeto possui uma atmosfera campestre e acolhedora. Para equilibrar o estilo rústico com delicadeza, Denise usou arranjos florais na composição, criando pequenos pontos de cor intensa.