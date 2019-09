O Dia do Sorvete é comemorado, anualmente, em 23 de setembro. Essa sobremesa gelada é uma das iguarias preferidas das pessoas em épocas de calor, como a atual em Goiás. Além disso, como o Brasil é um país predominantemente tropical, o consumo do sorvete é massivo.

Com isso em mente, que tal aprender a preparar um sorvete cremoso sabor pé de moleque, vegano e sem açúcar? A receita foi elaborada pela chef funcional Lidiane Barbosa. Confira.

Pé de moleque

Ingredientes

100g de amendoim torrado e sem sal;

300g de chocolate;

10g de óleo de coco extravirgem.

Modo de preparo

Derreta o chocolate em banho maria com o óleo de coco. Acrescente o amendoim no chocolate derretido. Espalhe bem em uma assadeira e leve à geladeira por 4 horas.

Sorvete

Ingredientes

3 inhames cozidos;

3 colheres de leite de coco em pó;

20g de óleo de coco extravirgem.

Modo de preparo

Cozinhe os inhames sem casca. Cozinhe bem até ficar bem molhinho. Coloque no liquidificador com os demais ingredientes do sorvete e bata bem, até ficar cremoso. Bata metade do pé de moleque já pronto e durinho com a massa do sorvete no liquidificador. O restante, misture com uma colher para ficar pedaços. Leve ao congelador por 5 horas e pronto.