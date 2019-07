É pastel? Não, é sanduíche...de pastel! Que tal aprender uma receita criativa e fácil de fazer para a criançada durante as férias escolares? O chef Melchior Neto juntou duas delícias e criou o inusitado Sanduíche de pastel com duas opções de recheios: pernil desfiado ou carne louca. Confira:

Ingredientes

500 g de pernil desfiado;

Pimentão vermelho, verde e amarelo;

1 cebola roxa;

1 sachê de molho de tomate;

Sal e pimenta do reino a gosto;

Massa de pastel cortada em esfera;

300 g de queijo muçarela;

Folha de alface;

Tomate em rodelas;

Óleo para fritar.

Preparo



Tempere o pernil já cortado em cubos sem gordura com sal e pimenta do reino. Coloque o pernil na pressão, com um pimentão vermelho, um verde, um amarelo e uma cebola roxa, tudo cortado em rodelas. Acrescente um sachê de molho de tomate e a mesma quantidade de água. Deixa na pressão por 30 minutos. Desligue, deixe esfriar e desfie. Frite a massa de pastel em uma frigideira e reserve.

Montagem



Coloque uma massa de pastel no fundo para fazer as vezes do pão. Depois, seja generoso com a carne de pernil desfiada e coloque o recheio sem deixar que caiam pela lateral. Acima da carne morna, coloque uma fatia de queijo muçarela, uma folhinha de alface, 2 rodelas de tomate a e finalize com outra massa. Prenda com um palito e sirva!