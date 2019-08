Nesta sexta-feira (2) são iniciadas as comemorações da Semana da Cultura Nordestina, tão presente em diferentes aspectos do nosso dia a dia, principalmente na gastronomia. Para valorizarmos a riqueza de sabores que o Nordeste nos oferece, que tal aprender a preparar uma receita prática e bastante apetitosa? O risoto de carne seca e queijo coalho, receita do chef Justino da Silva, do Armazén Paulista, para a Academia da Carne Friboi.

Ingredientes

200 g de arroz para risoto;

200 g de carne seca cozida e desfiada;

160 g de queijo coalho em lascas;

100 ml de vinho branco;

Meio maço de rúcula;

1 cebola picada;

4 dentes de alho moídos;

Caldo da carne.

Modo de preparo

Em uma frigideira, em fogo médio, coloque o azeite, a cebola e o alho. Deixe dar uma douradinha. Junte o arroz e refogue. Em seguida, junte o vinho e metade do caldo e continue a mexer. Depois, vá adicionando o restante do caldo aos poucos e continue mexendo. Junte a carne seca cozida e desfiada e deixe reduzir até o arroz ficar cremoso. Mexendo, finalize com o queijo coalho, a rúcula picada e a manteiga. Use sal e pimenta a gosto.