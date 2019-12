Natal a vista e para muitas pessoas é impossível não pensar naquela receitinha especial à base de pão amanhecido. Apesar da simplicidade do preparo, a rabanada é tipicamente consumida na época do Natal e possui muitas histórias e lendas em torno de sua origem histórica. Tradicionalmente, a receita se resume a fatias grossas de pão mergulhadas no leite, passadas em ovos batidos, fritas em óleo e, para finalizar, polvilhadas com açúcar e canela.

Mas depois de tantos anos de existência, já é possível encontrar versões diferentes. Confira uma delas.

Ingredientes

2 pães franceses amanhecidos;

3 ovos;

3 xícaras de leite;

4 colheres de sopa de leite condensado;

Manteiga para fritar;

Açúcar e canela misturados, a gosto;

3 xícaras de farinha de rosca (opcional).



Modo de preparo

Corte o pão na diagonal, em fatias não muito finas (cerca de 2cm). Bata os ovos com um garfo e deixe em um recipiente. Em outro, misture o leite com o leite condensado. Deixe uma travessa ao lado da outra, na seguinte ordem: leite com leite condensado, ovos batidos e farinha de rosca (opcional). Comece molhando os dois lados do pão na mistura de leite. Não deixe muito tempo, pois o pão pode ficar muito encharcado e mole. Em seguida, passe nos ovos batidos.

Se optar pela farinha de rosca, que deixará a sua rabanada bem crocante, passe nela o pão, por último. Em uma frigideira, coloque um pouquinho de manteiga e frite as peças. Retire da frigideira, deixe secar bem em papel toalha e passe as rabanadas na mistura de açúcar e canela para finalizar.