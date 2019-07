Elas já foram simples apoio para a cabeça. Em alguns quartos, nem apareciam. O foco sempre foi mesmo na cama. Mas as cabeceiras – pelas mãos de designers de ambientes cheios de criatividade – ganharam nova relevância na composição da decoração do quarto. Sejam modernas com materiais tecnológicos ou clássicas com tons aristocráticos, elas conseguem transmitir a personalidade do morador e podem mudar totalmente a cara do ambiente.

“A cabeceira é o delimitador da área da cama, deixando o ambiente mais agradável. O arquiteto precisa ter sensibilidade para entender a personalidade dos moradores. Se jovens e descolados, com certeza uma cabeceira despojada; se mais conservadores, uma cabeceira revestida em tecido, e assim por diante”, explica a arquiteta Ieda Korman. A maior tendência hoje na elaboração da peça é o uso de painéis lisos em madeira. “A altura ideal depende muito da altura do colchão e do pé direito do dormitório, mas geralmente ela está entre 1,20 e 1,40 metro”, conta.

Em muitos casos, mudar o item do ambiente é uma boa opção para mudar a cara do quarto sem ter de fazer obra. “Para mim, ela é o toque final do quarto. Pode ter uma cama linda, uma boa decoração, mas sem a cabeceira fica faltando algo”, acredita a designer de interiores Larissa Leite. Na última Casa Cor Goiás, a profissional fez sucesso justamente com o ambiente de um quarto. Ela preza pela mistura de ambientes e estilo. Apostou, por exemplo, na fusão do contemporâneo com o vintage para dar classe e sofisticação ao ambiente.

Uma das cabeceiras mais utilizados em projetos ainda são as estofadas. Além de melhorarem a acústica do ambiente, elas também dão um visual mais aconchegante ao espaço. Para os mais modernos, a receita pode ser uma volta ao passado com o uso do ferro. O material muito usado antigamente é relido por arquitetos e designers. Eles costumam trazem o ar vintage para o ambiente com boa dose de descontração.

Cabeceiras estofadas com revestimento de couro ou grandes painéis de madeira são boas alternativas em ambientes mais formais, como o quarto do casal. Em ambientes menores, as cabeceiras podem ser acopladas a prateleiras, que substituem os criados-mudos. Espelhos atrás da cama podem revestir a parede inteira. Sem molduras, eles são uma boa opção para fazer o ambiente parecer maior. O segredo é não ter muito medo de ousar.

“Costumo dizer que a cabeceira é a joia do quarto”, define o arquiteto Nando Nunes. Para ele, um quarto sem o objeto fica muito sem vida. “Ela tem três funções: proteger a parede, dar conforto e personalidade. A partir do conceito do quarto – clássico, moderno ou rústico, por exemplo –, podemos pensar no uso de materiais e no design da cabeceira.” Para fugir de materiais tradicionais, Nando também ousa em projetos que aproveitam lâminas, adesivos e até espelhos como cabeceiras.