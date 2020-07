Ludovica Porta de entrada da casa ganha nova relevância Em meio à pandemia, ambiente ganha sapateira, álcool em gel, além de um novo significado

A pandemia causada pelo coronavírus está modificando a forma como vivemos as nossas casas. Já incorporado à rotina doméstica, o home office hoje divide espaço com a sala, ao mesmo tempo que áreas reservadas para a prática de exercícios físicos já ocupam boa parte do quarto. Mas em nenhum outro ambiente o impacto foi tão evidente quanto no hall de entrada. Tomado, até há...