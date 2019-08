Flat, loft, estúdio. Segundo estudo realizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), os imóveis do futuro serão cada vez mais compactos. Seja por conta de uma mudança no comportamento e nos interesses das novas gerações ou pela limitação de renda destinada a moradia. O levantamento que apresenta as perspectivas e tendências do consumidor imobiliário para os próximos 20 anos nunca esteve tão atual – pelo menos em Goiânia, onde apartamentos de até 60 metros quadrados estão entre os que mais movimentam o mercado imobiliário.

Por aqui, cerca de 50% dos empreendimentos lançados no primeiro semestre de 2019 não ultrapassou essa metragem. O dado é da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO) e a explicação gira em torno, principalmente, dos novos perfis de arranjos familiares. “O aumento do número de divórcios, de idosos morando sozinhos e de jovens que vêm estudar na capital contribui muito para essa mudança. Além disso, um imóvel menor é visto, na maioria das vezes, como um investimento, já que existe maior facilidade de locação”, explica o presidente da entidade, Roberto Elias.

No que diz respeito à arquitetura e decoração a pesquisa prevê ainda o desenho de espaços mais modulares, que possibilitem a customização e reformulação dos cômodos, fazendo com que um mesmo ambiente possa ser muitos ao mesmo tempo. Segundo a arquiteta Juliana Sabbatini, uma das principais características dos imóveis de medidas tímidas é a ausência de paredes que separam, por exemplo, escritório, quarto, sala e cozinha. “O grande desafio de decorar um espaço parcial ou totalmente integrado é pensar na funcionalidade sem deixar de lado a harmonia visual e o aconchego.”

Mil e uma soluções

A dificuldade vem do fato de os cômodos deixarem de ter funções específicas e de um mesmo espaço passar a servir de cenário para diferentes atividades. E é aí que a escolha do mobiliário ganha uma importância singular. Em um dos seus projetos, por exemplo, Juliana usou um tapete para demarcar a sala dentro do espaço de 46m². A TV giratória dividiu, e integrou, três ambientes. “Quem está na cozinha não precisa perder seu programa favorito e para isso basta virar a tela do eletrônico, originalmente voltada para a sala. Já a mesa de jantar pode se transformar com facilidade em um escritório, quando se conecta o computador à televisão.”

A arquiteta também destaca o poder que as cores claras têm em ampliar visualmente o ambiente. “Uma boa pedida é combinar tons mais neutros com cinza e preto, além de apostar sempre no aconchego da madeira e na amplitude dos espelhos. As cores mais abertas, que dão vida ao espaço, podem ser usadas pontualmente nos quadros, arranjos, almofadas e colchas. A iluminação, feita com perfis de led, complementa a atmosfera de modernidade do lugar”, ensina. Para completar, vale investir em soluções como torneiras de parede, que permitem poupar centímetros valiosos na bancada, cubas suspensas e armários planejados, feitos sob medidas.

Além dessas, outras dicas valiosas prometem ajudar quem escolheu viver em um espaço compacto: móveis arredondados, prateleiras, portas de correr e divisórias nada convencionais. No Loft Pet Friendly, por exemplo, a designer de interiores Larissa Leite separou o quarto da sala utilizando um vidro que servia de superfície para a projeção de imagens em 4K em alta definição. O espaço, de 50m², foi um dos destaques da Casa Cor 2019. “A ideia é que o morador projetasse ali a programação da televisão. E, tanto quem estivesse na sala quanto no quarto, teria acesso ao mesmo conteúdo. Isso sem contar que o vidro deixa tudo clean e visualmente mais espaçoso.” Na edição passada da Casa Cor Goiás, a arquiteta Milena Niemeyer também optou pela integração. No Loft 24, um espaço de 70m², ela dispensou as paredes que, na teoria, separariam as salas de estar e de jantar, e dividiu os ambientes com uma espécie de biombo espelhado. A solução, além exercer o papel de “parede”, serviu para ampliar visualmente o lugar. “Além disso, a disposição circular dos móveis deu fluidez para a circulação dos moradores e seus convidados”, explica.



Espaços compartilhados

Segundo o gerente comercial da EBM Desenvolvimento Imobiliário, Ademar Moura, o fato dos empreendimentos com apartamentos compactos priorizarem os espaços compartilhados faz com que o morador não sofra tanto com a metragem tímida – a empresa tem projetos desenvolvidos em ambientes de 34m². “Pelo fato das chamadas áreas comuns estarem cada vez mais estruturadas, os espaços dos apartamentos não precisam ser tão grandes. Dentro da casa, por exemplo, não precisa caber uma máquina de lavar, pois o morador tem uma lavanderia a sua disposição. Além disso, se ele quer receber os amigos, pode fazer isso na cozinha gourmet do prédio; se quer organizar uma festa, pode optar pelo rooftop; se quer fazer uma reunião de negócios, pode usar os coworkings, e por ai vai.” Ele nota que este tipo de empreendimento tem maior aceitação, principalmente, entre quem não quer perder horas no trânsito, mas não abre mão do conforto, da comodidade e alto padrão de acabamento na hora de escolher onde vai morar.

Na mira das construtoras

Segundo o presidente da Ademi-GO, Roberto Elias, o que se vê por aqui já acontece, há tempos, em âmbito internacional. “Os compactos são maioria em lugares como Nova York, Londres e Tóquio. Agora, vemos um amadurecimento no mercado brasileiro. Recentemente, por exemplo, apartamentos com 12m², com espaço para uma cama, um armário, uma pia, uma mesa e um banheiro, foram lançados em São Paulo e deram o que falar.” Conheça as principais diferenças entre os imóveis cujas medidas são, consideravelmente, mais tímidas:

Flat: localizado em um edifício que oferece serviços de hotelaria, como recepção, lanchonete e lavanderia – todos cobrados junto às taxas de condomínio, os apartamentos costumam medir de 25 a 66m²

Estúdio: espaço com cerca de 66m², costuma não ter divisões e sua característica emblemática é a estrutura bastante moderna, contando com áreas compartilhadas, como lavanderia, academia e coworking

Loft: muito parecido com o estúdio, é o espaço onde todos os ambientes ficam dentro de um único cômodo; boa parte dos apartamentos possui janelas grandes, fazendo com que o lugar tenha uma ótima iluminação

Quitinete: com diversos tamanhos, sempre menores de 100m² são divididos em ambientes distintos, como sala de estar, sala de jantar, cozinha, banheiros e quartos