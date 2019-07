Eles são a nova face das grandes metrópoles. O natural e o urbano unidos pelo paisagismo que voa alto. Tendência há alguns anos, os jardins verticais se transformaram em verdadeiros paraísos particulares até mesmo para quem tem pouco tempo e espaço para cultivar um santuário verde. Como é versátil e facilmente pode se adaptar em diversos espaços e tamanhos, o jardim suspenso virou item de desejo também na decoração de interiores.

“Eles surgiram na Europa na década de 1990. Essa intervenção paisagística se popularizou no Brasil nos últimos anos e se tornou uma das tendências mais fortes no paisagismo urbano”, confirma o paisagista Ricardo Lima, que ao lado do irmão, Roberto Lima, se especializou na área. A empresa dos irmãos patenteou um sistema próprio de jardins verticais. Ricardo conta que qualquer superfície vertical pode receber um jardim, sejam muros altos de edifícios ou pequenas paredes internas.

Além do claro ganho estético, o jardim natural é bastante funcional, uma vez que oferece conforto térmico, criando um microclima no ambiente. “Ele colabora na filtragem da poluição do ar, umidificação do ar, além de criar uma barreira acústica em todo o entorno, usado como alternativa para amenizar o clima seco e árido causado pela impermeabilização de grandes áreas”, conta Ricardo. Estima-se que um parque vertical - como também são chamados os jardins verticais construídos em paredes de grandes proporções - como as fachadas de edifícios, pode reduzir em até 30% a concentração de gases poluentes em seu entorno.

Mas para ser instalado ele precisa ser feito em conjunto com um sistema de irrigação, que irá garantir a rega das plantas. Em geral, coloca-se um tubo vertical do qual se ramifica vários canos horizontais com pequenos furos que irão gotejar água nas plantas. O ideal é que todos este sistema seja circular, para facilitar o reuso da água e em grandes instalações é possível pensar em um sistema que capta água da chuva, tornando o projeto ainda mais sustentável.

“A irrigação automatizada ajuda muito. Mas nada como conhecer e entender a necessidade das espécies”, explica a paisagista Renata Matos. A especialista lembra da importância do planejamento na hora de escolher as plantas que vão compor o jardim. As que têm raízes mais superficiais se adaptam melhor à verticalidade. “Bromélias, filodendros, pacovás, samambaias e palmeiras são ótimas opções”, exemplifica. De forma geral, são boas opções plantas que na natureza já se instalam em superfícies verticalizadas, como pedras e troncos.

Renata ressalta que para que exista um jardim vertical é necessário que a parede que vai receber as plantas seja impermeabilizada e que haja pontos de eletricidade e da rede hidráulica por perto. “A rede elétrica para o funcionamento da irrigação e também um ponto de luz para criar efeitos durante a noite. Já a hidráulica para garantir a hidratação da plantas”. A profissional garante que quando o jardim é bem implantado os cuidados são bem tranquilos. “A manutenção é indispensável, já que as plantas estão em pequenas quantidades de substrato, e precisam de adubação para se manterem saudáveis. Se algo der errado, um especialista em plantas poderá ajudar”.

Jardim emoldurado

Uma alternativa para quem tem pouco espaço, mas quer ter um jardim em casa é o quadro mini jardim vertical ou quadro vivo. O produto pega o conceito paisagístico, emoldura as plantas de forma com que caiba em qualquer espaço, seja para decorar uma grande sala de estar ou pequena varanda. Planejado minuciosamente para incrementar a decoração de casas, empresas e até áreas externas, o quadro vivo exige os mesmos cuidados de um grande jardim vertical.

“A irrigação manual é a menos indicada, pois é preciso muito cuidado e dedicação. A pessoa precisará irrigá-lo pela manhã e à noite, com abundância de água. O volume vai depender se o jardim é de inverno, em local sem iluminação, ou se é um jardim a sol pleno. Se são plantas que precisam mais de água, ou menos”, explica a paisagista Shoraya Canedo. A irrigação automatizada precisa ser planejada antes da criação do painel. “É muito importante que quem vai fazer o projeto conheça as plantas. Luminosidade e ventilação vão influenciar na escolha das plantas que serão colocadas no painel”.

A profissional lembra que a ideia de que é preciso residir em casa e dispor de grandes espaços para cultivar jardins tem sido vencida, nos últimos anos, por novos formatos de jardinagem. Nesse cenário, os apartamentos são protagonistas. Paredes verdes e sacadas arborizadas, além de belas, levam a agradável presença da natureza para ambientes internos e são elementos cada vez mais presentes em apartamentos. O formato pode variar de um conjunto de vasos com plantas altas e cheias, passando por treliças fixas na parede com plantas pendentes até um canteiro verde e cheio com alturas diferentes preenchendo o espaço.

Para não cair

Todo jardim vertical deve ser bem estruturado e permitir perfeita sustentação para as plantas, além de um sistema de irrigação funcional e eficiente. Existem várias formas de execução - acomodação das plantas -, como vasos de polietileno, blocos cerâmicos e de concreto. O mais difundido no mercado é o sistema em feltro que tem algumas vantagens sobre os demais como retenção de umidade, favorecimento para o enraizamento das plantas e uma economia de água na rega.