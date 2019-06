Junho está quase no fim, mas os deliciosos quitutes das afamadas festas juninas continuam a aparecer. Unindo o útil ao agradável, já que este mês é época de sua colheita em muitas regiões do país, o milho é um dos ingredientes que sempre aparece nas receitas das celebrações juninas.

Com isso em mente, o chef Pedro Ernesto, responsável pelo cardápio do Restaurante Catarina, preparou duas receitas típicas com um toque mais sofisticado. Uma das receitas é salgada e a outra doce, que pode ser consumida por pessoas que estão de dieta ou que tenha diabetes. Confira.

Pamonha de panela com creme cheese

Ingredientes

1 kg de massa milho verde ralado;

50 gramas de manteiga;

2 cebolas de cabeça picadas;

Cheiro-verde

4 dentes de alho batido;

Sal e pimenta calabresa a gosto;

200 gramas de mussarela;

200 gramas de creme cheese;

1 kg de linguiça fina de porco frita.

Modo de preparo

Coloque em uma panela manteiga e os temperos, menos o cheiro-verde. Deixe fritar os temperos na manteiga. Refogue a massa na panela e não pare de mexer até soltar da panela. Experimente a pamonha se estiver cozida desligue o fogo. Coloque a mussarela ralada e o creme cheese, juntamente com a linguiça. Coloque o cheiro-verde. Misture bem. Despeje em uma travessa e sirva quente.



Canjica cremosa diet

Ingredientes

1/2 pacote de canjica;

50% água e 50% de leite para cozinhar a canjica até cobrir;

3 anis estrelado;

1 laranja cortada em cruz;

1/2 litro de leite;

3 colheres de adoçante forno e fogão;

1 lata de leite condensado diet;

2 caixinhas de creme de leite;

canela em pó.

Modo de preparo

Deixe a canjica de molho de um dia para o outro. Cozinhe a canjica com água e leite, com as especiarias e a laranja, até que ela fique bem molinha e seque todo o líquido. Depois coloque 1/2 litro de leite ou a gosto. Deixe ferver bem. Logo em seguida, coloque o adoçante. Depois a lata de leite condensado diet. Mexa sempre. Por último, desligue o fogo e coloque o creme de leite. Mexa bem. Despeje em um pirex e polvilhe a canela em pó.