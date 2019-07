Sejam grandes ou pequenos, os espaços externos do apartamento ou de casa merecem nossa atenção e um carinho especial, pois é lá que passamos muitos momentos agradáveis e felizes com a família e os amigos.

Por se tratar de um espaço à parte do interior da casa, a decoração de quintais, coberturas e sacadas pode parecer um desafio. Em linhas gerais, são espaços convidativos e versáteis, mas que podem gerar uma série de interrogações na hora de ambientá-los com praticidade e estilo.

O funcional deve andar lado a lado com a elegância, e é importante saber como aproveitar o espaço. Afinal, essa área pode oferecer múltiplas possibilidades, como abrigar um spa, uma área multimídia para projeção de filmes, uma varanda gourmet, um jardim vertical, entre outras opções. Para ajudar nessa missão décor e deixar seu espaço externo com a sua cara, preparamos algumas dicas especiais.

1. Rusticidade dos elementos

Áreas externas podem ser finamente enriquecidas com uma decoração rústica, que pode ir do uso de móveis em madeira ao tijolo aparente para pontuar elementos do espaço. A churrasqueira, por exemplo, é útil e versátil para receber os convidados. Em alinhamento com painéis e bancos de madeira, torna o ambiente ainda mais aconchegante.

2. Espelho, espelho meu

Está em busca da sensação de amplitude? Experimente usar espelhos em sua sacada coberta. Além de ser uma opção clássica, você ganha em funcionalidade para criar efeitos interessantes com o reflexo do material, sobretudo onde o ambiente tem tamanho reduzido.

3. Bem-estar

Ofurôs são muito bem-vindos. Primeiramente, porque o espaço é privativo e permite essa composição pensada para o seu bem-estar. Além disso, o ofurô é um item que pode ser encontrado em diversos modelos e tamanhos, de acordo com o seu espaço.

4. Decoração flexível

O sol está intenso no seu quintal ou cobertura? Saiba que através de um pergolado você pode controlar a iluminação natural. Isso facilita, por exemplo, aquela reunião de amigos a qualquer hora do dia e estação do ano. Faça chuva, faça sol.

5. Deck

Os decks de madeira ficaram bastante populares ao redor de piscinas. Considerando que a decoração de casas e apartamentos maiores também pode contemplar essa e outras possibilidades de lazer e relaxamento, o piso do ambiente pode seguir as mesmas linhas. Com um deck, a área pode se tornar um "ambiente molhado", além de torná-lo mais seguro. Atenção apenas à necessidade de impermeabilização do material.

6. Paisagismo

Um pouco de natureza pode ser o diferencial que falta para agregar mais conforto e conveniência nessa área externa. Algumas opções são arbustos, cactos, jardineiras, jardins (suspensos ou no chão), mini-hortas ou pequenas árvores frutíferas. No geral, as plantas oferecem qualidade de vida, estilo e muita beleza à decoração. Avalie as espécies que mais têm a ver com o uso e as características do espaço.

7. A beleza das cores

Lembre-se de que os cômodos dialogam entre si. Isso significa que as tonalidades já utilizadas nas áreas sociais e privadas devem seguir a mesma lógica na decoração da sacada, cobertura, varanda ou do quintal. Especialmente por se tratar de uma área livre, as cores complementares podem estar mais presentes e ousadas em acessórios.

8. Móveis planejados

Por fim, você pode fazer uso consciente de cada centímetro. Para tanto, os móveis planejados devem ter um lugar cativo no seu planejamento. Isso porque, nesses casos, todo o projeto leva em consideração a área útil do local, bem como os objetivos e as necessidades. As possibilidades de personalização são enormes, facilitando a aproximação da sua intenção com o que o ambiente — interno ou externo — tem a oferecer. Isso vai desde a instalação de bancadas e armários até a aplicação estratégica de móveis para que sua decoração seja funcional e sofisticada.