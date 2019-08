A iluminação influencia diretamente na decoração de um ambiente, podendo valorizá-lo ou deixa-lo com aspecto “apagado”. Com ela, é possível criar a atmosfera desejada, mas para tanto, é preciso conhecer os diferentes formatos e possibilidades para acertar na composição dos ambientes em casa ou no local de trabalho. O ponto de partida, conforme destaca o arquiteto Leo Romano, é buscar uma luz que se aproxime cada vez mais da luz natural, do ponto de vista de temperatura da cor, para que seja possível criar pontos focais em que haja parcelas mais luminosas e outras mais escuras.



“O ideal é posicionar essa luz mais natural em pontos centrais em que seja possível mesclar a claridade com parcelas mais escuras, e assim permitir uma sensação de bem-estar”, explica. Em um de seus recentes projetos, o profissional inovou com iluminação em caixas de madeira ao longo do teto de todo o living, além de perfis de LED. A iluminação nas caixas casou com os móveis e ripados também na madeira, o que valorizou a decoração. “Na decoração a iluminação é fundamental”, afirma.

Direta ou indireta?

A arquiteta Mariana Mendonça, especialista em light design, ressalta que um dos primeiros passos é entender a função do espaço para definir se o melhor é a aplicação de luz direta ou indireta. “Há situações em que a iluminação direta é necessária, ou seja, quando se deseja evidenciar algo bem específico, como os ambientes profissionais: escritórios, consultórios, e nas residências em ambientes que propiciem momentos de leitura e estudo, no banheiro para iluminar o rosto e na cozinha para higienizar e preparar alimentos, por exemplo. Porém, há situações em que a luz indireta é mais adequada como nos quartos e salas, por exemplo, para inspirar aconchego e conforto visual”, explica.

A iluminação adequada pode transformar um ambiente, deixando-o mais espaçoso, bonito e agradável. De acordo com a lâmpada e luminária escolhidas, é possível focar em objetos, dar mais claridade ou personalidade. “Cada tipo de lâmpada tem uma finalidade e proporciona uma sensação diferente para o ambiente. Por isso os cuidados necessários são: entender a função e o uso de cada ambiente; o que se destacar ou priorizar na decoração do espaço; avaliar o objetivo da iluminação que você está procurando; o tamanho e a finalidade de cada espaço antes de fazer a escolha, pois algumas peças são mais decorativas, já outras têm o objetivo de melhorar a claridade do ambiente e, por fim, procurar uma orientação de um profissional qualificado”, pontua a profissional.



Tendências

Na lista das tendências para 2019, a fita de LED continua em alta, ajuda na iluminação indireta e se encaixa em todos os tipos de decoração. Além das fitas normais, existem as fitas LED RGB, que possuem luzes em diversas cores e reproduzem diferentes tonalidades. O perfil de LED também é tendência e pode ser aplicado de forma embutida, pendente ou sobreposta em diversos tipos de ambientes. “Além de ficar ótimo no teto, o perfil de LED também pode ser usado nas paredes dos ambientes, para criar uma iluminação mais abrangente. Modernos e muito minimalistas, os perfis combinam com projetos de decoração sofisticados e que valorizam mais o design. E por último, as peças industriais e retrôs. Peças nesses estilos estão bastante em alta”, destaca Mariana.

Iluminação e saúde

A fadiga ou estresse no ambiente de trabalho podem estar relacionadas à iluminação incorreta. O olho humano foi projetado para trabalhar de acordo com a luz natural; portanto, sempre que possível os postos de trabalho devem ser projetados para o máximo de aproveitamento dessa luz. “Uma iluminação deficiente ou inadequada no local de trabalho pode prejudicar a saúde física ou psicológica de um trabalhador, afetar seu rendimento e acabar provocando um acidente de trabalho. Por isso, não se aventure criando o seu próprio projeto luminotécnico, principalmente em ambientes com pouca e nenhuma iluminação natural, pois os resultados de uma má iluminação podem afetar a saúde de todos os usuários do espaço”, orienta Mariana