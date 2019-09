Com a sensação de que os dias estão cada vez mais curtos e que a lista de tarefas só aumenta, entender o que precisa de mais atenção e o que pode receber cuidados espaçados se torna crucial para a otimização do tempo. E logicamente isso também se aplica na hora da faxina de casa. Portanto, para uma limpeza rápida e eficiente, João Pedro Lúcio, coordenador técnico da franquia de limpeza Maria Brasileira, preparou um cronograma prático que pode ajudar.

O profissional indica os ambientes e espaços da casa que necessitam de limpeza diária, semanal, quinzenal e até mesmo mensal. "Utilizando esse cronograma é possível tornar a faxina mais fácil, além de ganhar tempo na sua rotina. É algo simples, mas que traz grandes resultados", afirma João Pedro.

Limpeza diária

Que a louça deve ser lavada todos os dias não é exatamente uma novidade, não é mesmo? Mas não é só isso, a pia como um todo deve ser limpa diariamente. "A louça suja deixa muitos resíduos de sujeira dentro e fora da pia, por isso é necessário lavá-la com água e sabão neutro sempre que a louça for finalizada", comenta o especialista, complementando que essa rotina também deve ser aplicada à pia do banheiro, já que o ambiente acumula muitas bactérias. Assim, o ideal é sempre lavar a pia de maneira simples após a higienização pessoal, como escovar os dentes ou fazer a barba.

Outra atividade que em alguns casos precisa ser feita diariamente é a limpeza do piso com o pano de chão. João Pedro explica que o indicado é que esse tipo de limpeza ocorra de duas a três vezes por semana, mas, em casas com cachorro, crianças ou residências localizadas em áreas muito poluídas, o ideal é que a tarefa seja feita todos os dias.

Limpeza semanal

Não tem jeito, o banheiro sempre será um dos cômodos que deve receber mais atenção quando o assunto é limpeza. O vaso sanitário, por exemplo, é um local propício para a proliferação de bactérias, por isso, o indicado é limpá-lo toda semana. Salvo algumas exceções, o vaso sanitário pode ser lavado uma vez por semana.

O ideal é sempre utilizar um produto forte para matar as bactérias, como a água sanitária. O box de banho é outro item que precisa de uma limpeza mais pesada ao menos uma vez por semana para evitar o acúmulo de resíduos de sujeira no vidro e na ferragem do box.

Limpeza quinzenal

O instrutor conta que a limpeza dos móveis da casa deve ocorrer quinzenalmente para evitar a concentração de pó nas superfícies. "Sempre indico utilizar primeiro um pano seco que não solte pelos e depois finalizar com o uso de produtos indicados para tal finalidade".

Realizar uma limpeza pesada em todo o fogão periodicamente é outra dica importante. "O ideal é sempre passar um pano após o uso do fogão, mas a limpeza de peças e vidros pode ser realizada a cada 15 dias para evitar o acúmulo de gorduras e bactérias", enfatiza.

Limpeza mensal

Uma vez por mês é recomendado fazer uma boa limpeza dentro da geladeira para conservar os produtos armazenados. A orientação é limpar o eletrodoméstico com esponja macia umedecida em uma solução de água e detergente neutro sem perfume.

Também é importante limpar os vidros da casa, como janelas e frisas, para evitar manchas permanentes nas superfícies. "Para não riscar ou manchar os vidros, é necessário usar detergente neutro, limpa-vidros para polir a superfície, uma esponja macia e sempre secar com panos adequados", indica João Pedro. “Utilizar papel toalha na finalização da limpeza deixa a superfície lisinha e não solta nenhum fiapo", completa.