Feng Shui e organização podem transformar o astral do seu lar A maneira como você se relaciona com a casa – seja pela disposição dos móveis, seja pelos objetos acumulados – pode refletir no bem-estar

Se alguém falar que insônia ou estresse pode ter relação com sua casa, você acreditaria? A maneira como você se relaciona com ela – seja pela disposição dos móveis, seja pelos objetos acumulados – pode refletir no bem-estar. Para os mais místicos, um caminho é a prática do feng shui, que prega que a decoração de um ambiente – cores, adereços, posição dos objetos – gera u...