A empresa goiana Versato Acabamentos, localizada no Marista, foi escolhida como parceira oficial dos produtos norte-americanos Kohler na capital. Para celebrar, a empresária e arquiteta Marcia Simonsen, inaugurou no último mês a vitrine Kohler, projeto próprio, que faz exposição das novidades em louças, metais e banheiras de luxo da marca, reconhecida entre as maiores do segmento e a maior da América Latina.

A Versato trabalha há 15 anos no mercado de acabamentos de alto padrão em Goiás. O foco da empresa é apostar em novidades e tecnologia de ponta, listando entre as marcas com melhores avaliações pelos profissionais de arquitetura e design de interiores, segundo o programa de relacionamento Núcleo Casa.

Kohler

A Kohler é uma maiores fabricantes de louças e metais do mundo, fundada por John Michael Kohler, no estado de Wisconsin, EUA em 1873. Atualmente, com 4 divisões de negócios, a Kohler possui mais de 50 fábricas ao redor do mundo, 26 mil produtos e 15 mil patentes, com mais de 30 mil colaboradores.

Em 2014, a Kohler chegou ao Brasil trazendo sua linha de louças, metais e banheiras de luxo, que aliam design, tecnologia e sustentabilidade.

Por ser uma marca americana, a Kohler segue padrões de segurança internacionais, acrescidas das normas da ABNT.

Chuveiros

Ressaltando a temática de uso consciente da água as bacias sanitárias Kohler são preferencialmente com caixa acoplada, com acionamento para 3 ou 6 litros, de acordo as normas brasileiras do ABNT. Na opção de bacia convencional, mais compacta aos menores ambientes, a sugestão é a utilização de caixa acoplada de embutir na parede, podendo ser o suporte para paredes em gesso acartonado ou em alvenaria.

Os goianos terão acesso a estas novidades Kohler com direito a um atendimento personalizado e especializado, oferecido pela equipe goiana.