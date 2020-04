Desde que a ameaça da Covid-19 se tornou uma realidade tão próxima, a orientação para que as pessoas que podem permaneçam em casa é uma das medidas mais eficazes para garantir a segurança e a integridade de todos. Desse modo, é importante garantir conforto para o cotidiano dentro do lar e permitir, principalmente, a entrada de um grande aliado externo nesse momento: o sol. Alguns cuidados podem agregar mais aconchego, tranquilidade, produtividade para o trabalho em casa e até mesmo contribuir com a saúde.

O arquiteto André Brandão explica que para o controle do calor, alguns pontos devem ser levados em consideração. Segundo ele, as cores na decoração não interferem diretamente no calor físico. “Mas é claro que um ambiente todo pintado de vermelho, por exemplo, vai dar mais sensação de calor psicológico”, conceitua. Já para sensações como aconchego e relaxamento, a decoração influencia diretamente. “Cores que tendem para bases mais neutras e amareladas estão mais relacionadas ao conforto e acolhimento”, acrescenta.

Diante da realidade do home office, em que um número grande pessoas têm trabalhado de casa, a decoração tem grande impacto nessa nova rotina. “Cores mais ligadas à luz do dia, como o branco, nos deixam mais atentos, ligados, com melhor produtividade. Uma boa iluminação é fundamental para não deixar os olhos cansados e não intensificar o cansaço mental. Do mesmo modo que, uma boa ventilação interfere no bem estar ao longo do dia”, explica.

No Miami One Lifestyle, empreendimento da EBM Desenvolvimento Imobiliário, por exemplo, as unidades têm como um dos seus diferenciais a ventilação cruzada, que permite melhor purificação e distribuição do ar entre os ambientes. “Essa ventilação é possível devido à planta do produto, que tem sala, cozinha e gourmet integrados e o balcão da sala e a varanda gourmet estão posicionados para facilitar a passagem dessa corrente de ar”, explica Ademar Moura, gerente de marketing e comercial da EBM.

Esses ambientes somados ao amplo estar e jantar, sem peças estruturais aparentes, passam uma agradável sensação de amplitude e integração. “Espaços que se comuniquem diretamente, sem aparatos entre eles e com aberturas em lados opostos são mais arejados e acabam se tornando mais iluminados por consequência”, complementa Brandão, que assina o decorado do Miami One. Essa passagem livre da luz solar colabora para que haja uma circulação maior das correntes de ar, além de trazer mais frescor para dentro do apartamento. Outros acessórios que podem contribuir com esse cenário são as cortinas leves, espelhos e vidros na sacada, que amplificam a ventilação e a incidência da luz solar.

O profissional ainda enfatiza que essa disposição de mobiliário, com organização e humanização, é imprescindível. “Itens como um quadro, plantas e detalhes calorosos, com memória afetiva, fazem a diferença para dar leveza, arejar e garantir aquela sensação de pertencimento que nos faz ter um vínculo emocional mais forte com o espaço”, explica.