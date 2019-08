Neste sábado (31) é celebrado Dia Internacional do Bacon. A data que exalta uma das partes mais conhecidas do porco é comemorada no sábado antes do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, que, por sua vez, é celebrado sempre na primeira segunda-feira de setembro. A festividade é comemorada desde 2000 e, claro, ganhou popularidade no mundo.

E como dizem por aí que "bacon é vida", nada melhor que comemorar a data degustando pratos que utilizam o ingrediente. Além dos tradicionais hambúrgueres, dos medalhões, do molho carbonara e da feijoada, o toucinho defumado pode ser muito mais que um complemento ou adicional na refeição, podendo ser a estrela principal de pratos frios, quentes e de sobremesas para agradar até mesmo aos paladares mais exigentes. As receitas são da Alegra. Confira.

Salada com bacon

Ingredientes

300g de bacon em tiras;

4 colheres (sopa) de azeite;

Croutons e gergelim torrado para polvilhar;

½ limão;

½ maço de acelga em tiras;

½ maço de agrião;

½ maço de alface em tiras;

1 maçã em cubos;

½ pepino japonês em rodelas;

Sal.

Modo de preparo

Em uma frigideira antiaderente, frite as tiras de bacon na própria gordura até que fiquem douradas. Depois, retire e as reserve. Em uma tigela, misture todos os demais ingredientes picados (acelga, alface, agrião, pepino, maçã, suco do limão, azeite e sal a gosto). Transfira a mistura para uma saladeira, acrescente o bacon e polvilhe com os croutons e com o gergelim.

Escondidinho de bacon

Ingredientes

Alho;

Bacon;

Batata;

Calabresa;

Cebola;

Leite;

Manteiga;

Mussarela;

Pimenta-do-reino;

Tomate;

Vinho branco seco.

Modo de preparo

Primeiro, coloque no liquidificador quatro batatas pré-cozidas e descascadas. Acrescente uma xícara de leite, uma colher de sopa de manteiga e uma pitada de sal. Misture até a massa atingir a consistência desejada (semelhante a um purê). Caso precise engrossar, basta acrescentar mais batatas. Para o recheio, refogue o bacon picado no próprio óleo. Depois, acrescente a cebola, o alho e o tomate, todos picados. Quando estiverem bem refogados, acrescente a calabresa ralada, e em seguida, um cálice do vinho, uma colher de manteiga e uma pitada da pimenta-do-reino. Espere secar e acrescente a salsinha.

Despeje o purê no recipiente escolhido, coloque o refogado e acrescente com mais uma camada do purê. Para finalizar, coloque a mussarela ralada por cima e deixe por aproximadamente dez minutos no forno para gratinar.

Gelato artesanal de goiabada com crispy de bacon

Ingredientes

Bacon;

1 lata de creme de leite;

4 goiabas médias;

1 copo de leite;

1 lata de leite condensado.

Modo de preparo

Descasque as goiabas e bata todos os ingredientes no liquidificador (se desejar, coe para tirar as sementes). Em seguida, coloque a mistura em um pote com tampa e leve ao freezer por aproximadamente duas horas. Após esse período, bata novamente alternando a velocidade para atingir a consistência desejada. Depois, retorne a mistura ao freezer por mais uma hora.

Pique o bacon em cubos pequenos e frite no próprio óleo. Depois de frito, coloque em um papel toalha até que a gordura seque. Para servir, coloque o sorvete em uma taça e acrescente alguns cubos de bacon por cima de cada porção.