Que tal impressionar seu par no Dia dos Namorados – nos outros dias também está valendo! – com uma receita bem fácil, mas cheia de sabor e textura na medida certa? A dica é da chef Carô, do bistrô Las Nenas.



Principal



Salmão (210g)



Modo de preparo: tempere o salmão com sal e pimenta do reino a gosto. Sele na frigideira com azeite. Acrescente a farofa de castanhas e leve ao forno pré-aquecido a 200ºC de 12 a 15 minutos.



Farofa de castanhas

Farinha panko (1 xícara de chá)

Manteiga (3 colheres de sopa)

Suco de maracujá (polpa de 2 unidades)



Modo de preparo: Misture os ingredientes em uma frigideira e leve ao fogo até ficar crocante.



Acompanhamento



Purê de cabotiá

Abóbora cabotiá (1 unidade pequena)

Manteiga (3 colheres de sopa)

Sal e noz moscada (a gosto)



Modo de preparo: asse a abóbora e depois amasse com um garfo. Em uma panela, coloque a manteiga e acrescente a abobora, mexendo até que a manteiga derreta por completo. Tempere com sal e noz moscada.



Para salpicar



Tartar de castanhas

Cebola roxa (1/4 da unidade)

Castanha de baru (1 colher de sopa)

Castanha de caju (2 colheres de sopa)

Castanha do Pará (2 colheres de sopa)

Azeite (4 colheres de sopa)

Sal (a gosto)

Pimenta dedo de moça (1/2 colher de café)



Modo de preparo: toste a castanha de baru e retire a casca. Triture rusticamente todas as castanhas. Pique a cebola e a pimenta. Misture todos os ingredientes. Acrescente o azeite e o sal. Seu prato está pronto para ser servido.