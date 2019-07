A gravidez é um momento inesquecível na vida de uma mulher. Decorar o quarto do bebê antes do nascimento é uma forma dos pais se conectarem com a criança antes mesmo de vê-la. A hora da escolha de cores, móveis e quadros pode parecer uma tarefa complicada para alguns papais e mamães de primeira viagem por aí, mas nada é tão difícil quanto parece.

Segundo a paper designer Fabiani Christine, a decoração deve girar em torno da escolha da cor do quartinho. "Muitos pais gostam muito de ficar no clássico rosa e azul. Mas a era da personificação chegou e acho que não devemos mais nos prender aos conceitos de decoração antigos. Para a paleta de cores, sugiro que os pais abusem de tons pastel e metálicos. O cinza claro também está muito em alta quando combinado a outras cores, como o rose gold."

Já sobre os móveis do quarto, a tendência é: menos é mais. "A mãe precisa de espaço para trocar fraldas, ninar o bebê, fazer o neném arrotar etc. Por conta disso, encher o quarto de móveis não é algo recomendado. Berço, cômoda e cadeira de amamentação já fazem o quarto ficar prático, simples e belo", diz a especialista.

Para a decoração das paredes, Fabi acredita que encher o quarto de quadros traz poluição visual. "Na mesma lógica dos móveis, a decoração de quadros também precisa ser mais contida. Acho legal colocar um nicho com algumas pelúcias e no máximo três quadros fofos, harmonizando com a cor das paredes escolhida. Claro que se o quarto for maior, a quantidade de decoração poderá aumentar, mas nada de fazer o quarto da criança parecer uma árvore de natal", brinca.

Quarto montessoriano

A técnica montessoriana é inspirada na educadora Maria Montessori e tem como principal característica o desenvolvimento natural das crianças na conquista de autonomia, além de ser eficaz no estímulo ao aprendizado. Por isso, muitos pais já decoram o quarto do bebê inspirado na técnica.

Para estar adequado a esse conceito, o quarto precisa ser projetado totalmente para a criança. Os móveis e objetos devem estar posicionados ao alcance dos pequenos, de acordo com a altura deles, para tenham liberdade e independência dentro do próprio espaço. Nesse ambiente todos os elementos servem como estímulo sensorial. Por isso, a importância de objetos lúdicos, móveis e brinquedos estarem à disposição de forma segura garantindo autonomia à criança.