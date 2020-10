Quem não precisou improvisar escritório em casa? Desenvolver cenários para reuniões por videoconferência? Ou adaptar cômodos para a casa para atividades educacionais ou de trabalho? Muitos, não? Fatores antes ignorados tornara-se fundamentais: iluminação, ventilação, acústica. Foi preciso ressignificar, além dos modelos de trabalho, os ambientes da própria casa.

O famoso ‘escritório’ – cômodo comum no século XIX em residências e apartamentos – que voltava aos poucos nos últimos anos – precisou ser recriado de forma acelerada neste 2020.

Os apartamentos com plantas versáteis saíram na frente, afinal, trabalhar de maneira improvisada por um período curto é possível, mas quando é preciso respeitar horários profissionais tudo muda de figura e passa a ser preciso investir em ambientes agradáveis para manter uma rotina produtiva.

Além dos escritórios

Para o arquiteto e urbanista Paulo Renato Alves, do projeto Duo Sky Garden foi preciso um novo olhar para o desenvolvimento de projetos. “Em função da pandemia nós percebemos algumas necessidades vitais que antes não eram dadas tanta importância, como a busca por uma casa arejada e ventilada”, diz ele.

Além disso, ele aponta a necessidade de estímulo aos cinco sentidos humanos em tempos de grande frequência dentro de casa, como uma quarentena ou para quem já adota o modelo home office. “Passando 24 horas dentro da sua casa você sente falta de ver uma planta, de passar a mão numa textura de pedra, de um revestimento amadeirado.”, aponta o Paulo Renato. Todos esses elementos que trazem um pouco de nostalgia, conclui ele.

Verde para que te quero

Outro comportamento forte foi a busca pelo verde das plantas nos ambientes internos. A escolha das plantas pode funcionar como uma quebra na decoração ou apenas para trazer mais vida aos ambientes, mas o fato é que as pessoas voltaram a incorporar os vasos por todos os cômodos.

“As prateleiras logo na entrada da casa também passaram a compor os ambientes”, comenta o arquiteto sobre os hábitos que vieram em função da quarentena já que as entradas passaram a ser adaptadas para o ritual de descontaminação na entrada das residências. Em alguns casos são colocados até mesmo bancos de apoio e cabideiros próximos à porta para dar apoio ao álcool em gel, bolsas e trocas de calçados, explica o arquiteto.

Apartamentos com plantas flexíveis

Com a casa mais cheia, os ambientes integrados passaram a ser mais procurados, principalmente da cozinha com o resto da casa. Isso facilita a interação das pessoas e assim ninguém precisa ficar isolado enquanto prepara ou organiza o cardápio da família. Algumas mudanças são simples, mas outras pedem residências com plantas versáteis para que possam ser feitas adequações.

As pessoas perceberam quanto pode ser prazeroso ficar em casa, o que despertou um sentimento na população de querer morar em um local maior ou a vontade de fazer algumas adequações para deixar o lar da forma que atenda toda a família e a arquitetura e a decoração trazem muitas soluções para esta nova realidade.