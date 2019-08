A cozinha é tida por muitos como o coração da casa, um lugar onde se recebe familiares e amigos. Ao longo do tempo, mais do que um espaço destinado ao preparo das refeições, esse cômodo passou a ser também um local de convivência. Prova disso são as modernas plantas de apartamentos, que cada vez mais privilegiam a integração entre os ambientes de estar, como salas e varandas gourmet, e essa parte da casa sempre tão querida. Por isso, investir na decoração da cozinha é prioridade para muita gente e as tendências variam de acordo com a moda.

Por muito tempo, os tons claros, como branco e azul, dominaram. Depois, nos anos 1970 e 1980, algumas cores vieram, mas sempre com a exigência de combinação entre dois tons, um mais escuro, como os clássicos vermelho ou marrom, e outro mais claro. Na década de 90 e começo dos anos 2000, as cozinhas ficaram mais modernas, com móveis e utensílios que compunham o ambiente com seus tons neutros, como cinza, prata, preto e branco.

Mas a tendência atual para esse ambiente é a liberdade de cores, não apenas nas paredes, mas também nos móveis e demais utensílios. Segundo a arquiteta Anna Paula Melo, a moda das cozinhas coloridas ganhou força há uns dois anos, quando as pessoas ficaram mais abertas e pelo fato desse cômodo ter se integrado mais aos outros ambientes da casa. “O fato de as cozinhas estarem integradas e aparecendo mais pede essa mudança. Sair da monotonia de uma cor solo para que a cor faça parte da decoração do restante da casa”, revela ela.

Verde e laranja

Em um de seus mais recentes trabalhos, a arquiteta não teve medo de ousar em combinações que muitas vezes não se espera numa cozinha. “Foi super bem aceito, as pessoas gostaram muito. Até porque a partir do momento que se vê o conjunto da decoração, a pessoa entende e percebe que, mesmo colorido, há uma harmonização”, explica a arquiteta, que usou verde nos armários e na bancada da cozinha e laranja em um nicho no armário superior. Panelas amarelas sobre o fogão também dão um contraste a mais na decoração. Completam o ambiente a pia com mármore preto e os eletrodomésticos cromados.

Anna Paula salienta que é preciso saber trabalhar as cores, pois as fortes marcam mais e podem cansar o visual do ambiente. Quem adere a essa tendência, segundo ela, é mais ousado, muitas vezes mais jovem e antenado com as coisas no mundo. “O uso maior de cores, não só na cozinha, mas em outros ambientes, vai muito do perfil da pessoa. Se for mais tradicional, vai optar por cores mais claras ou não sairá do clássico. Pessoas mais expansivas recebem melhor as cores fortes”, comenta.

Ousadia

A arquiteta Adriana Mundim também optou por colorir a cozinha em um projeto. “O conceito do apartamento pedia para ser inovador e ousado, sair do básico. Então ter mais cores na cozinha se encaixava perfeitamente com a proposta”, diz. A profissional afirma que não teve dificuldades em levar mais tons mesmo para uma cozinha de um apartamento mais compactado.

A arquiteta abusou do amarelo presente em todas as portas dos armários, na bancada da pia e no fogão, e o contraste ficou por conta do preto encontrado no armário da lavanderia e na bancada da área de serviço. Uma preocupação, segundo a profissional, foi com harmonização da cozinha com a sala de estar, já que os dois ambientes são 100% integrados. Em um dos decorados uma grande mesa branca delimita esses dois ambientes e completa a combinação de cores.

Iluminação

Assim como Anna Paula, Adriana concorda que normalmente quem optar por mais cor na cozinha são pessoas com um estilo mais desprendido do convencional, menos conservadoras e com a personalidade mais aberta. “São pessoas com uma vida mais agitada, com muitos amigos, que costuma sair mais e receber mais”, avalia.

Ela ainda afirma que as pessoas não enjoam do colorido, desde que sejam cores que ele goste realmente e que se harmonizem entre si. “A partir do momento que foi ela [a pessoa que contratou o projeto] que escolheu a cor, se for bem aplicada e tiver uma boa iluminação, não tem perigo de enjoar”, garante.

E, a iluminação tem um papel preponderante na composição de uma cozinha colorida, pois pouca luz pode deixar o ambiente poluído e conturbado. “A cozinha é um lugar alegre, onde costumamos receber as pessoas. Então a iluminação precisa ser viva”, destaca.