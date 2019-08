As cores fazem parte da vida desde o nascimento. É nessa primeira fase da vida que a criança irá se familiarizar com gostos e preferências. Isso ajudará a criar personalidade. Por conta disso, a paleta de cores escolhida na hora de pintar o quarto do bebê é tão importante quanto a decoração escolhida pelos pais.

De acordo com Fabiani Christine, paper designer da RememBear, a escolha os tons das paredes podem influenciar no comportamento do bebê. "Alguns estudos sobre cromoterapia indicam que as cores podem exercer efeitos sobre o humor do bebê. Aquelas muito fortes e vibrantes podem fazer o bebê ficar irritado e mais agitado, como é o caso das primárias", explica.

Segundo a especialista, as cores podem se manifestar de três formas e uma delas é a mais adequada para ser inserida no quarto de um recém-nascido. "Os tons podem ser ativos, passivos ou neutros, sendo a última opção a mais pedida na hora de tingir as paredes. Muitos papais e mamães optam por deixar o quarto branco e focar na decoração. Acho essa combinação delicada, mas é legal optar por tons pastel e decorações mais simples, como ursinhos de pelúcia, para não pesar o olhar."

Fabiani também alerta sobre combinações de cores. "Algumas combinam mais que outras, como é o caso de cinza claro e rosa. Se a família gosta de causar, a dica é sobrepor tons, fazendo com que o ambiente não fique pesado e cansativo. A pedida do ano é fazer diferente na decoração, fugindo dos clássicos rosa e azul", conclui a paper designer.