Ludovica Como deixar sua varanda com ares de jardim Para escolher as plantas mais promissoras, é essencial considerar as áreas de maior ou menor incidência de sol

Jardineiro amador, o arquiteto Alexandre Zanini assistiu com surpresa o renascer de sua orquídea, que ele ganhou de presente, e que circulou por sua sala por algumas semanas, até perder completamente as flores e ser transferida para a varanda do apartamento, no nono andar de um edifício na Vila Madalena, em São Paulo. “Eu não esperava, mas em poucos meses ela recuperou t...