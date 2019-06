Cair dentro da própria casa é bastante comum entre os idosos. Esse tipo de acontecimento pode indicar o início de alguma doença ou até mesmo a necessidade de mais cuidados. O Ministério da Saúde estima que há uma queda com um em cada três indivíduos com mais de 65 anos. Um idoso em cada grupo de 20 que sofreram queda terá uma fratura ou necessitará de internação.



Entre a população idosa com 80 anos ou mais, 40% caem a cada ano. Dos que moram em asilos e casas de repouso, a frequência de quedas sobe para 50%. A prevenção é tarefa difícil devido à variedade de fatores que as predispõem. O levantamento do Ministério da Saúde aponta, ainda, que os fatores de risco que mais se associam às quedas são: idade avançada (acima de 80 anos), histórico de quedas, falta de mobilidade, baixa aptidão física, fraqueza muscular de membros inferiores, fraqueza do aperto de mão, equilíbrio diminuído, marcha lenta com passos curtos, dano cognitivo, doença de Parkinson e o uso de sedativos, hipnóticos, ansiolíticos e polifarmácia.



Para evitar possíveis tombos e traumas em domicílio, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia criou a cartilha Casa Segura, com dicas e orientações para a população acima dos 65 anos. Veja:



Quarto



Cama

Deve ser larga, com só um travesseiro. O colchão deve ter intensidade adequada ao peso do usuário. É importante que a pessoa, sentada à beira da cama, consiga apoiar os pés no chão para evitar a hipotensão postural (tonteira).



Mesa de cabeceira

Dê preferência para formatos arredondados. O ideal é que o móvel seja cerca de 10cm mais alto que a cama. Sempre que possível, fixe a mesinha no chão ou na parede, evitando o deslocamento caso a pessoa precise se apoiar ao levantar.

Armário

Deve ter portas leves, ser de fácil acesso e arejado. O cabideiro deve ser baixo e as gavetas com trava de segurança nos deslizantes. As prateleiras com alturas variáveis e os puxadores do tipo alça são itens importantes. Se possível, deve ter luz interna ao abrir a porta.



Janelas

O sistema de abertura deve ser sempre para dentro ou de correr.



Cadeira ou poltrona

No quarto, é uma boa ajuda para calçar meias e sapatos.



Banheiro

Paredes

Devem ser em alvenaria com resistência para a instalação de barras de segurança fixadas com buchas. Também é importante haver espaço interno suficiente para a circulação de duas pessoas, pois isso facilita o auxílio de terceiros.



Box

Piso e proteção antiderrapante. Largura mínima de 80cm e desnível máximo de 1,5cm em relação ao piso do banheiro. O assento fixo para banho deve ter largura de 45cm e altura de 46cm. Suporte, corrimão lateral ou barras de apoio com alturas variáveis também devem ser instalados. Deve-se dar preferência a sistema de porta de correr para fechamento do box ou utilizar apenas cortinas plásticas.



Vaso sanitário

Com descarga simples, ducha higiênica manual com altura média de 45cm do piso. Barras de apoio com altura de 30cm acima da tampa do vaso.



Bancada

Altura entre 80 e 85cm, com torneiras de fácil manuseio e barras de apoio junto ao lavatório. Tomada e interruptores altos em áreas secas e sabonete líquido próximo a pia.



Sala de estar e jantar