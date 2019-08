Pensando no conceito e desejo das pessoas em terem um lar agradável, organizado e funcional, a arquiteta e personal organizer Mariana Thomé oferece uma série de dicas que visam contribuir com a otimização da rotina e da produtividade no dia a dia.



Para a especialista, organização faz toda a diferença na hora de garantir bem-estar em todos ambientes. “É possível aproveitar melhor os espaços com soluções inteligentes, deixando tudo arrumado de maneira prática, funcional e com fácil manutenção, dando um alívio a qualquer tipo de lar”, afirma.



Essas técnicas, ensinadas por Mariana Thomé em cursos, têm sido cada vez mais utilizadas, principalmente após a popularização do best-seller “A mágica da Arrumação”, de autoria da especialista em organização pessoal, empresária e escritora japonesa, Marie Kondo.



“Sempre que trabalhava para algum cliente, buscava atender 100% a necessidade dele. Queria saber o que tinha, as preferências, entender como funcionava a rotina e, depois, percebia que chegava a um momento em que somente a arquitetura não conseguia resolver alguns tipos de espaço. Foi quando tive a percepção de separar organização de arquitetura e passei a oferecer os projetos de forma diferenciada”, conta Mariana.



Se você gosta de ser uma pessoa organizada e prática, confira essas dicas básicas da profissional:



Geral



Descarte - jogue fora ou doe tudo aquilo de que não precisa ou que não te faz bem. Isso ajuda a aproveitar ou a ganhar algum espaço que, provavelmente, você achava que tinha perdido, além renovar a energia do ambiente.



Funcionalidade do ambiente - analise a função daquele ambiente, as atividades que são feitas nele, o que se guarda. Isso tudo servirá para você entender qual a melhor maneira de organizar o espaço.



Setorização - deixe o que se usa menos nas partes altas dos armários, assim como os itens mais pesados nas partes baixas e o que se usa mais, em locais visíveis e de fácil acesso.



Etiquetagem - as etiquetas servem para identificar espaços, caixas e fazer com que qualquer pessoa também saiba identificar o que foi organizado.



Closet



Cabides - escolha um cabide que sustente sua roupa como se estivesse em seu corpo e use as alcinhas (aquelas que normalmente são cortadas) para ajudar a estruturar a peça no cabide.



Gavetas - disponha as peças dobradas em cascata para conseguir visualizar e pegar sem fazer bagunça.



Despensa



Alimentos abertos - coloque os alimentos abertos em potes herméticos (sem os pacotes). Anote os prazos de validade da embalagem e quando foram abertos.



Alimentos fechados - guarde os alimentos fechados em cestas e separe por grupos. Isso facilita na hora de fazer uma lista de compras, além de evitar desperdícios.



Disposição - tire da cozinha utensílios, louças e peças que são usados apenas para servir, assim você ganha mais espaço para os utensílios de uso diário.