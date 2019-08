Além de funcionais, os puxadores e ganchos saíram da sombra dos móveis para ganhar destaque pela forma inusitada e materiais diversificados com que passaram a ser fabricados. Cristais Swarovski e resinas com flores secas embutidas, entre outros detalhes, podem ser encontrados no acessório que serve como condutor para abertura de gavetas e portas.

Pela facilidade com que são adaptados aos móveis, os puxadores inclusive passaram a ser elementos de personalização do mobiliário. É possível escolher novos modelos, que melhor atendam ao estilo impresso na decoração, e fazer a substituição do original. Basta seguir a dica de proporção ideal entre o móvel e o puxador, que deve ter até um terço da largura da porta ou gaveta.

Para pendurar

Os ganchos, cabideiros e até araras de roupa passaram a ser vistos como elemento fundamental para organização da casa, sem que para isso precisem ficar escondidos. Há combinações das mais inusitadas que levam mais personalidade à atividade diária de deixar cada coisa em seu lugar.

Na parede

Prateleiras são fáceis de instalar e têm custo acessível. Nas versões mais descontraídas, elas ganharam profundidade de cubos e formato de círculos, retângulos e triângulos. Além de auxiliar na organização de objetos de coração, ainda conferem mais vida ao ambiente.