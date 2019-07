Ao falar da arquitetura nacional contemporânea, é impossível não mencionar o arquiteto Arthur Casas. Com sua visão peculiar do modernismo, o renomado profissional dirige o Studio Arthur Casas, com escritórios em cidades como São Paulo e Nova York.

Arthur avalia que o grande erro do modernismo contemporâneo é deixar em segundo plano o conforto na vida das pessoas. "Falam que sou minimalista, mas não sou. A verdade é que eu gosto do essencial para se ter conforto. E, para isso, você não precisa ter objetos e móveis além do necessário", diz em entrevista exclusiva a Ludovica.

Para o arquiteto, a ideia do confortável, inclusive, deve ser vista em todo os aspectos de um projeto. "Eu não acredito na palavra tendência, mas acho que hoje os edifícios têm que ser amigáveis para quem mora, para quem passa por eles e para a cidade. Por isso, acho que cada vez mais teremos edifícios com muito verde, com materialidade mais vegetal do que mineral".

O uso de materiais vegetais, aliás, é, segundo Arthur, a forma de conciliar a rigidez da arquitetura com o aconchego, de forma calorosa. "Quando você usa materiais, como tecidos, madeiras, plantas, além da paleta de cores... Isso tudo faz com que as pessoas se relacionem de uma forma positiva e afetiva com o lugar", garante.

O arquiteto acredita, ainda, que o designer brasileiro é um dos melhores do mundo e que a materialidade é, também, uma forma de a arquitetura emocionar as pessoas. "Ela pode ser verdadeiramente emocionante quando apresenta alguma coisa surpreendente. Além disso, a arquitetura precisa ter um tempo de vida maior. Não pode ser modismo. É por isso que não gosto da palavra tendência. Acho que a arquitetura de um prédio tem que durar cinquenta anos ou mais".

Publicação

Arthur esteve em Goiânia para o lançamento do seu novo livro. A publicação traz 33 projetos, entre residenciais, comerciais, edifícios, escritórios, obras em execução e produtos, desenvolvidos por Casas entre 2008 e 2017. Para a edição foram selecionados os projetos mais recentes e nunca publicados. São eles: o hotel Emiliano, no Rio de Janeiro, o restaurante Kosushi, em São Paulo, o edifício residencial Único, em São Paulo, e dois escritórios, um na capital paulista e outro em Curitiba. "São projetos feitos há seis, sete anos. Tem alguns projetos de que gostamos muito, mas as fotos não ficaram boas. Então, basicamente são projetos que gostamos e que são fotogênicos também. Com a curadoria, tentamos mostrar a preocupação do meu escritório com as escolhas em diferentes escalas, que vai do objeto até o edifício", diz.

A obra conta com textos exclusivos de renomados autores brasileiros e estrangeiros, como Philip Jodidio, Ana Domínguez, Maria Cecilia Loschiavo dos Santos, Fernando Serapião e Philip Stevens. Vários fotógrafos, como o português Fernando Guerra, o italiano Filippo Bamberghi, o argentino Ricardo Labougle, e os brasileiros Leonardo Finotti e Jonathan Chicaroni, assinam as imagens dos projetos. Para o arquiteto, o livro traduz a diversidade de atuação do estúdio. "São trabalhos tão diferentes entre si e, no momento de acompanhar a edição, é que percebi que há muita coerência entre eles. Acho que atingimos, eu e minha equipe, uma liberdade ímpar de nos expressarmos nas mais diversas escalas”, diz.

Entre os trabalhos icônicos assinados pelo estúdio, estão a residência Urca, no Rio de Janeiro, a loja H. Stern, em Nova York, o restaurante Toro Gastrobar, no México, e o pavilhão brasileiro da Expo Milão 2015, na Itália.