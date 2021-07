O testamento é um documento que tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil, principalmente após o início da pandemia, quando a busca por esse serviço cresceu consideravelmente.

Você sabe para que serve e como pode ser feito um testamento? Para falar sobre esse assunto o Tabelião Antônio do Prado responderá algumas perguntas.

1 – O que é testamento?

Testamento é uma manifestação de última vontade de uma pessoa que poderá tratar sobre bens ou sobre questões não patrimoniais, como a guarda de filhos por exemplo.

2- Qualquer pessoa pode fazer um testamento?

Para fazer um testamento o testador deve ter mais de 16 anos, estar lúcido e apto para prática dos atos da vida civil

3- Quais são os tipos de testamento?

Público, particular e cerrado.

4 – Onde é feito o testamento, qual o procedimento?

O testamento público é feito em tabelionato de notas. O testador deve procurar um tabelião de sua confiança e solicitar a lavratura do testamento de acordo com sua manifestação de vontade livre de qualquer coação ou induzimento de terceiros. Durante a solenidade de leitura do testamento é necessário que estejam presentes 02 testemunhas.

5- Havendo testamento será necessário fazer o inventário depois?

Sim, o inventário continua sendo obrigatório, o testamento apenas resguarda a vontade do falecido em como será feita a partilha de bens. Ressaltando que a lei garante a legítima dos herdeiros necessários, que são os filhos, pais, cônjuge e companheiro(a), ou seja, nesses casos o testador poderá dispor somente de 50% do patrimônio em favor de quem ele quiser.

6 – Se houver arrependimento o testador pode revogar o testamento?

Sim, ele poderá revogar o testamento no cartório, para que não gere nenhum efeito.

7 – É possível fazer um testamento online?

Sim, de acordo com o Provimento 100 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o testamento também poderá ser assinado digitalmente e realizado mediante videoconferência.

Antônio do Prado Tabelião

