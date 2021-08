Hoje um pouco diferente das nossas postagens comuns, pedimos licença para falarmos um pouco sobre a história do Tabelião Dr. Antônio do Prado que está completando 65 anos de Cartório.

Antônio do Prado é um dos dez filhos do Sr. Flórido do Prado e da Sra. Graciema, que migraram para Campinas precisamente no ano de 1936.

Aos treze anos de idade Antônio do Prado foi levado por seu pai para trabalhar como funcionário no cartório, do qual, na época, era titular, instalado na sala de visita de sua residência localizada em frente a Igreja Matriz de Campinas.

A princípio nosso homenageado não gostava muito de desempenhar os ofícios do pai, queria mesmo era poder jogar bola, ir ao cinema.

E foi ao longo dos anos, que ele se apaixonou pela profissão, de tal maneira, que após assumir cartório em março de 1956, começou a revolucionar o atendimento para aqueles que buscavam serviços cartorários.

A frente do 2º Registro Civil e Tabelionato de Notas, que também leva o seu nome e juntamente com seu espírito empreendedor, Antônio do Prado em 1990 informatizou totalmente o seu Cartório saindo na frente e se tornando o primeiro Cartório de Registro Civil do Brasil totalmente informatizado.

Continuando na vanguarda, Antônio do Prado resolveu revolucionar os casamentos. Era rotina os noivos, padrinhos e convidados entrar e sair pela mesma porta no dia da celebração da cerimônia civil, chocando uns com os outros. Então, não satisfeito, o homenageado modificou criando dois acessos: “Por uma porta os noivos entram solteiros e por outra, saem casados!”

Em 2020, no início da pandemia dada pela Covid-19, o Tabelião modernizou mais uma vez os casamentos, sendo o primeiro no Estado de Goiás a realizar Casamento Online com a presença virtual dos noivos, convidados, familiares e Juíza de Paz, além da lavratura de Escrituras, Inventários, Divórcios e demais atos notariais na modalidade online através de videoconferência e assinatura digital.

E o nosso homenageado, que hoje completa 65 anos de atividade cartorária, segue fielmente à frente. Parabéns!

Antônio do Prado Tabelião

