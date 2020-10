O casamento é a realização de um sonho para muitos casais, que tiveram que adiar ou adaptar a nova realidade que vivenciamos.

Então o Provimento nº 41/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás possibilitou o CASAMENTO CIVIL ONLINE, onde amigos e familiares podem participar seguramente desse momento tão especial.

Vamos tirar algumas dúvidas sobre o assunto com o Tabelião Antônio do Prado.

Posso marcar e realizar o casamento online?

O provimento prevê apenas que a celebração do casamento civil seja online, mantendo a forma presencial para abertura do processo de habilitação para casamento (processo de casamento).

O casamento online pode ser realizado em qualquer lugar do Brasil?

Sim. No Estado de Goiás a cerimônia de casamento civil online é realizada por videoconferência de qualquer lugar, inclusive da própria residência.

Como os noivos podem requerer o casamento online?

Permanecem os mesmos requisitos e procedimentos do casamento civil presencial.

A diferença está no tipo de realização do casamento civil, que se for online, os noivos devem assinar um requerimento para cerimônia virtual, na abertura do processo de habilitação para casamento ou antes da data agendada, para que não seja necessário comparecer ao cartório no dia da celebração.

Quem pode participar da cerimônia virtual?

É obrigatório a participação dos noivos, registrador civil, Juiz(a) de Paz e duas (2) testemunhas. Os convidados do casal podem assistir a cerimônia.

Como é realizada a cerimônia de casamento online?

O cartório disponibiliza um link para videoconferência, devendo todos participar simultaneamente: noivos, testemunhas, registrador civil, Juiz(a) de Paz e convidados. Durante a videoconferência os noivos e testemunhas irão se identificar perante o(a) Juiz(a) de Paz e registrador civil e em seguida haverá a realização da cerimônia, sendo necessário que os noivos manifestem de forma clara e objetiva a concordância com o casamento.

Como os noivos recebem a certidão de casamento?

Os noivos optam por receber a certidão de casamento fisicamente (retirar no cartório ou depósito via Correios) ou eletronicamente (enviada por e-mail).

