Um empreendimento localizado no melhor e mais nobre ponto do Setor Bueno, ao lado do Parque Vaca Brava e em frente a um shopping, situado no centro de uma região completa em serviços de alto padrão. O Trya by Opus, novo empreendimento da Opus Incorporadora, está localizado na Rua T-15, com arquitetura escultórica e conceito de exclusividade dentro e fora de casa.

Destaque no cenário imobiliário principalmente pela localização única, o Trya está a metros de bares, restaurantes, cafés, academias, supermercados, lojas de grandes marcas e escolas, além de ter como vizinho o Vaca Brava com seu charmoso lago e diversificada área verde, prontos para o lazer e a prática de esportes. O empreendimento também tem fácil acesso aos principais pontos da cidade graças à localização estratégica e à ampla infraestrutura de transportes.

Dados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO) apontam que as regiões mais valorizadas de Goiânia são as que abrigam os principais shoppings, o que atesta a preferência do goianiense por morar próximo a shoppings e parques.

Com um projeto ousado que harmoniza linhas elegantes, volumetria inovadora e ângulos arrojados, o Trya trará três unidades de luxo por andar, com quatro suítes e área de 207 a 266 metros quadrados, todas independentes com acesso por elevador privativo. Cada tipo de residência conta com projetos e vistas distintas. A residência tipo 1, Casa Parque, possui 4 suítes e 216m² com vista para o Vaca Brava. A tipo 2, Casa Brava, é mais versátil, com opções de 252 a 266m², também com vista para o Parque. Já a residência tipo 3, Casa Valle, tem 207m² com vista para o parque Vaca Brava e para o belo vale arborizado, extensão do parque.

O Trya by Opus oferece um lazer luxuoso com opções para toda família, que serão entregues totalmente equipados e mobiliados com móveis assinados pelos melhores designers do país e obras de arte de autores de renome. A área de lazer terá playground; brinquedoteca com decoração circense e palco; lounge de jogos, quadra de esportes; dois espaços gourmets independentes com churrasqueiras tipo parrilla; academia com 105 metros quadrados, espaço para crossfit, varanda frontal descoberta, além de equipamentos de cardio e musculação no mesmo padrão das melhores academias da cidade; salão de festas com 150 metros quadrados circundado por varandas, com pista de dança, bar de drinks e copa de apoio; piscina com design arrojado, deck molhado e raia livre de 20m.

Além disso, todas as unidades contarão com pelo menos uma das vagas de garagem com tomada para carro elétrico. O empreendimento é assinado pelo arquiteto Frederico Bretones, com decoração de Leo Romano e paisagismo de Benedito Abbud.

Ficha técnica

Empreendimento: Trya by Opus

Incorporadora: Opus Incorporadora

Localização: Rua T-15, Setor Bueno

Proximidades: Parque Vaca Brava, Goiânia Shopping, bares, restaurantes, cafés, academias, supermercados, lojas de grandes marcas e escolas

Número de torres: Torre única com três apartamentos por andar

Apartamentos: de 207 a 266 metros quadrados