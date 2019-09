Goiânia terá, em breve, um empreendimento localizado em um dos melhores espaços do Setor Bueno, ce frente ao Goiânia Shopping e ao lado do o Parque Vaca Brava. Situado na T-15, o Trya by Opus já tem stand de vendas com diversas inovações, como uma cafeteria de alto padrão e vaga para carros elétricos com ponto de carregamento gratuito. O espaço abriga também o decorado, de autoria do renomado arquiteto Leo Romano, que será inaugurado no próximo dia 21.

Em sintonia com a proposta do empreendimento, o decorado transmitirá atmosfera de acolhimento e tranquilidade, com aproximação da natureza por meio do uso de plantas, terráreos e madeira. O verde foi escolhido como a cor predominante, de modo a produzir a sensação de extensão do Parque Vaca Brava para dentro de casa. Quem visitar o decorado poderá aproveitar para conhecer a mais nova cafeteria de Goiânia, a Glam Coffee, que apresenta com exclusividade no Brasil a máquina italiana de café Aurelia Wave, reconhecida internacionalmente pela sustentabilidade, design moderno e pelo expresso de qualidade superior. Destaque também para o menu desenvolvido pelo Chef Junior Marinho.

Arquitetura e Inovação

De volumetria inovadora e ângulos arrojados, o Trya by Opus trará três unidades de luxo por andar, com quatro suítes e área de 207 a 266 metros quadrados, todas independentes com acesso por elevador privativo. Cada tipo de residência conta com projetos e vistas distintas. A residência tipo 1, Casa Parque, possui 4 suítes e 216m² com vista para o Vaca Brava. A tipo 2, Casa Brava, é mais versátil, com opções de 252 a 266m², também com vista para o Parque. Já a residência tipo 3, Casa Valle, tem 207m² com vista para o parque Vaca Brava e para o belo vale arborizado, extensão do parque.

O Trya by Opus oferece um lazer luxuoso com opções para toda família, que serão entregues totalmente equipados e mobiliados com móveis assinados pelos melhores designers do país e obras de arte de autores de renome. A área de lazer terá playground; brinquedoteca com decoração circense e palco; lounge de jogos, quadra de esportes; dois espaços gourmets independentes com churrasqueiras tipo parrilla; academia com 105 metros quadrados, espaço para crossfit, varanda frontal descoberta, além de equipamentos de cardio e musculação no mesmo padrão das melhores academias da cidade; salão de festas com 150 metros quadrados circundado por varandas, com pista de dança, bar de drinks e copa de apoio; piscina com design arrojado, deck molhado e raia livre de 20m.

Ficha técnica

Empreendimento: Trya by Opus

Incorporadora: Opus Incorporadora

Localização: Rua T-15, Setor Bueno

Proximidades: Parque Vaca Brava, Goiânia Shopping, bares, restaurantes, cafés, academias, supermercados, lojas de grandes marcas e escolas