Existem diversos pequenos procedimentos ou procedimentos pouco invasivos que podem e geralmente dão resultados muito interessantes no tratamento de insatisfações com o aspecto facial. São pequenas intervenções que podem corrigir aquilo que passou a incomodar com o processo de envelhecimento ou que incomodam desde sempre.

Um dos procedimentos que mais gosto de indicar é o LIPLIFTING ou elevação do lábio superior, através do seu encurtamento. Com o processo natural de envelhecimento a maioria das pessoas, homens e mulheres, apresentamos um alongamento do lábio superior, devido à flacidez da pele e dos músculos. O lábio se alonga e não raro se torna curvo, escondendo quase que totalmente o vermelhão do mesmo. Somos então procurados para preenchimento labial, que nesses casos geralmente promove um resultado pouco satisfatório.

No preenchimento labial não podemos esquecer de avaliar a distância entre a base do nariz e o início do vermelhão do lábio superior. Esteticamente essa distância deve ser no máximo de 17mm. Se for maior, estamos diante de um lábio alongado e o preenchimento puro e simples não dará o resultado natural e rejuvenescedor que o paciente espera. Neste caso está indicado o encurtamento do lábio superior, associado ao preenchimento com Ácido Hialurônico.

O liplifting ou encurtamento do lábio superior é um pequeno procedimento cirúrgico que pode ser realizado ambulatorialmente, ou seja, sem necessidade de internação hospitalar. A duração é de aproximadamente 30 minutos, realizado apenas com anestesia local. Pode ser associada uma sedação leve, dependendo do perfil do paciente. A incisão é feita acompanhando o desenho da base do nariz, permitindo uma cicatrização que fica praticamente imperceptível. Aproveitamos a anestesia local e realizamos simultaneamente o preenchimento labial. O índice de satisfação é muito alto. É um pequeno detalhe que faz muito diferença no rejuvenescimento facial. Pode ainda ser feito, se tiver indicação, junto com o liplifting, a alectomia. Esta última é a diminuição e fechamento das asas do nariz, tornando-o mais fino e delicado.

A gama de procedimentos pouco ou minimamente invasivos é muito grande. A avaliação e indicação de cada um, são tão importantes quanto a execução. A escolha de um profissional experiente e que você tenha informações sobre sua forma de trabalhar são determinantes para um resultado efetivamente satisfatório. É fundamental discutir com o profissional as expectativas reais para o seu caso. Somos únicos, o que fica bom pra um não necessariamente ficará bom pra outro. É sempre importante evitar a postura transformista. Rosto se recompõe, não se transforma.

