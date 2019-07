Escolher um vinho para o seu paladar pode significar também escolher uma bebida para o seu coração. Isso porque várias pesquisas demonstram os benefícios do vinho no combate aos males cardíacos. Um desses estudos, realizado no Instituto do Coração (Incor) de São Paulo pelo médico Protásio Lemos da Luz, mostrou que pessoas submetidas a uma dieta rica em colesterol que ingerem vinho ou suco de uva têm menos placas de gordura na aorta, fator de risco para desencadear um acidente vascular cerebral (AVC) e outros problemas cardíacos, como infarto.

Ainda segundo o levantamento, as duas bebidas aumentam a dilatação arterial, que é extremamente importante para a saúde cardiovascular. Além disso, a pesquisa revelou também que bebedores de vinho demonstraram HDL (colesterol bom) maior e glicemia mais baixa em relação a quem não consome a bebida. Assim, diante desse e de outros estudos, a indicação dos médicos é o consumo moderado de vinho, o que corresponderia a uma taça de 150ml por dia.

De acordo o cardiologista Rodrigo Andrade, coordenador da Comissão de Residência Médica da Santa Casa de Goiânia, indivíduos que têm o hábito de beber pequenas doses de vinho tinto por dia têm menor incidência de doenças cardiovasculares, já que a bebida contém flavonoides, substâncias vasodilatadoras que melhoram a circulação sanguínea. Mas, apesar dos bons efeitos, o especialista faz algumas ponderações para que esse consumo represente de fato benefícios à saúde e não um excesso que resulte em prejuízo.

“Para ser benéfico, é necessário ser vinho tinto seco, com alto teor de tanino, pois esses têm maior concentração destas substâncias. Não vale o vinho do Porto, já que essa bebida é destilada e não fermentada”, explica. O cardiologista aponta que entre os benefícios do vinho levado ao coração está a melhora da circulação sanguínea, perfusão dos tecidos, diminuição de pressão arterial e dos riscos de desenvolver aterosclerose e/ou outras doenças cardiovasculares.

Entretanto, esse consumo de forma moderada deve ser aliado a outros hábitos saudáveis, como alimentação saudável. “Não fumar, controlar o estresse e praticar atividade física faz com que os amantes do vinho vivam mais e com mais qualidade de vida. Ou seja, o vinho, desde que consumido moderadamente, só tempera o prazer de viver”, garante o cardiologista.

Uvas amigas

Conforme o sommelier José Filho Anjos, um dos idealizadores do circuito Decanter Wine Day, a uva Tannat, por contém maior concentração, ficou conhecida como a uva do coração, seguida da cabernet sauvignon, malbec e merlot, já que apresentam maiores concentrações de flavonoides. “O uso moderado de químicas no vinhedo e cargas menores de anidrido sulfuroso, conservante natural adicionado para conservação do vinho favorecer esses benefícios à saúde”, finaliza.