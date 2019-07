Ludovica Touca minimiza queda de cabelo durante quimioterapia Equipamento térmico com sistema de resfriamento do couro cabeludo se torna uma esperança para a autoestima feminina

Quando o assunto é o tratamento do câncer, talvez um dos efeitos mais temidos pelas mulheres quanto à quimioterapia seja a queda dos cabelos. Prova disso é que um estudo realizado por uma marca de cosméticos em diferentes cidades do Brasil com mulheres, de 18 a 35 anos, revelou que para 85% das entrevistadas, o cabelo é um fator determinante na autoestima. Reafirmando o resultado...