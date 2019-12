Há muito tempo os chás são utilizados como forma de terapia e alternativa para tratamentos de disfunções e até de doenças. A infusão de ervas na água é uma prática antiga que ganhou adeptos em todo o mundo. Por causa das propriedades antioxidantes, os chás trazem vantagens para a saúde física e mental.



As consequências da alimentação exagerada e do consumo de álcool em excesso, que sobrecarregam os sistemas digestivo e linfático, também podem ser amenizadas pelo uso de infusões das ervas naturais. Confira quatro benefícios de chás que ajudam na aceleração do metabolismo e na limpeza do organismo, principalmente após períodos de grandes descuidos, como Natal e Ano-Novo.



Sálvia

Ajuda a tratar secreções, flatulência, umidade na área genital e seca o leite no fim da amamentação. Portanto, não deve ser usada por lactantes. É utilizada, ainda, no tratamento após a gengivectomia.



Alcachofra

Reduz a formação do fluxo biliar, alivia enjoos, náuseas e vômitos, contribui para a contração da vesícula, limpeza do sangue e proteção do fígado, além de ter ação diurética e ajudar no equilíbrio do colesterol.



Chá de dente-de-leão

Diurético, antioxidante e bom para o fígado.



Hortelã

Aumenta o poder de concentração e alivia náuseas, febre e tosse.