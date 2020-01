Este questionamento é comum, especialmente com as inúmeras opções – cada uma mais atraente que a outra – encontradas nas prateleiras e anúncios de perfumarias, farmácias, salões de beleza e clínicas de estética. Na hora de escolher, surge a dúvida sobre qual deles é mais adequado ao estilo de pele.

A Vialaser, rede especializada em depilação a laser, entende muito bem sobre os benefícios de uma pele bem cuidada e sugere sempre a consulta a um dermatologista. Um profissional qualificado é capaz de orientar da melhor maneira, afinal um produto errado pode danificar a pele.

Outra dica é não misturar cremes diurnos e noturnos, pois as fórmulas são deferentes e ideais para cada período. A troca pode prejudicar a saúde e causar danos.

Confira quais são os melhores cremes hidratantes para cada tipo de pele, segundo os especialistas da Vialaser:

Pele seca

Apesar de todos os tipos de pele necessitarem de hidratação, a seca é a mais sensível e, por isso, precisa de cremes que contenham em sua fórmula vitaminas A, C e E. Além disso, sustâncias oleosas, hidratantes em versões pomadas ou que contenham mais óleo de amêndoas são os mais indicados para a pele seca.

Pele oleosa

A pele oleosa ou mista é aquela que produz mais sebo, deixando o rosto oleoso, seja por inteiro ou só na zona T (testa, nariz e queixo). Cremes em gel são boas opções, assim como aqueles que contêm microesferas matificantes, pois absorvem a gordura.

A proteção solar também é importante, pois o sol contribui ainda mais para a produção de oleosidade.

Para quem possui a pele oleosa, o correto é lavar o rosto pelo menos duas vezes ao dia. Mais uma dica: evite tônicos com álcool, pois causam ressecamento.

Pele normal

Mesmo equilibrada, a pele normal precisa receber cuidados para que seja mantida assim. Os melhores cremes são aqueles que influenciam pouco no equilíbrio natural, como os aquosos ou com fórmulas fluidas. O ideal é que contenham vitaminas C, A e E. Evite cremes oleosos, pois podem contribuir para o aparecimento de espinhas.

A pele considerada normal também possui zero propensão à sensibilidade e, além disso, à medida que a pessoa envelhece, pode haver ressecamento. Por isso, invista sempre em hidratação.

Mãos e rosto

Existem cremes específicos para a região do rosto e das mãos, pois a pele nessas regiões é diferente do restante, e ação dos cremes pode ser diferente também. Portanto, vale a pena usar um específico para essas áreas. Não se esqueça da importância de lavar o rosto sempre com água fria, pois a água quente pode remover a camada natural de hidratação da pele.

Para todos os tipos de pele, uma dica importante é sempre usar o protetor solar durante o dia. Muitos cremes já vêm com filtro solar. Se não contiverem filtro na fórmula, a recomendação é usar o protetor.