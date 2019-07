Unir o corpo e a mente é a premissa que o idealizador do método que leva seu sobrenome, Joseph Pilates, defende para a hora do exercício físico. Os movimentos musculares do corpo têm por objetivo gerar controle, concentração, precisão, centramento, respiração correta e fluidez. A orientação de um instrutor capacitado é indispensável para a iniciação e evolução dentro do Pilates, mas você também pode fazer alguns exercícios em casa.

A instrutora Caroline Van Der Laan, fisioterapeuta especialista em Pilates, terapias manuais, podoposturologia e baropodometria, apresenta uma sequência de exercícios clássicos que podem ser feitos em qualquer lugar. Eles vão ajudar no condicionamento físico e na consciência da postura corporal. Mas não se esqueça: todos exigem uma respiração correta e controlada, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. “Ao soltar o ar, contraia o power house (centro do corpo) assim: prenda o xixi, aperte o bumbum e leve o umbigo na direção das costas. Repita cada exercício de 6 a 12 vezes.”

Podoposturologia:

Área da ciência que estuda a influência dos pés na postura corporal e no equilíbrio ortostático.

Baropodometria:

Exame que avalia as pressões plantares durante a marcha e determina o centro de pressão durante a caminhada, identificando o tipo de pisada, instabilidades, impulso e outras alterações biomecânicas.