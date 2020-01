Em alguns momentos só mesmo um mergulho de piscina ou um banho de mangueira são capazes de amenizar o calor do verão – estação que segue até março e promete fazer de clubes e parques os destinos preferidos dos goianos. Porém, com criatividade e a receita certa é possível se refrescar sem sair de casa. O segredo é apostar em sucos, chás gelados e frutas da estação, que podem aparecer na forma de geladinhos, cremosinhos e picolés.

No quesito refrescância morango, melancia, melão, laranja e abacaxi lideram o ranking, mas há também o limão, a acerola e o maracujá – frutas que são facilmente encontradas nos supermercados, nas feiras livres e nas banquinhas que colorem o Centro da cidade. Para complementar, águas de coco, saborizadas e gaseificadas são boas escolhas. Isto, sem contar os chás gelados, que ficam prontos num minuto e além de refrescar também hidratam e acalmam.

Quem não gosta de suco pode apelar para os geladinhos caseiros. Basta preprar a bebida normalmente, colocá-la em saquinhos e levar ao refrigerador até que ganhe consistência. No caso dos cremosinhos, é só substituir a água por leite, adicionar leite condensado e repetir o processo. Se a mistura for colocada em forminhas, habemos picolé (e a festa da criançada está feita). Por fim, ainda dá para cortar as frutas e servir em tigelinhas, no maior estilo verão.

Para te ajudar a enfrentar a estação mais quente do ano a LUDOVICA separou três receitas deliciosas e fáceis de preprar. Confira: