Amora, morango, framboesa, mirtilo, cereja. Além dos tons avermelhados e sabor marcante, essas frutas têm em comum algumas propriedades nutritivas como vitaminas, minerais e fitoquímicos, que desempenham funções antioxidantes, fortalecendo o sistema imunológico.



Também conhecidas como berries, essas frutinhas podem fazer parte das refeições diárias por meio de receitas, sucos, geleias ou in natura, trazendo benefícios para a saúde e praticidade para o dia a dia. A seguir, a nutricionista e consultora Cyntia Maureen lista os principais benefícios das frutas vermelhas. Veja:



Visão

Por terem grandes quantidades de vitamina C, fósforo, cálcio e vitaminas do complexo B, as frutas vermelhas são aliadas da saúde dos olhos, melhorando a capacidade visual.



Ação anticancerígena e desintoxicante

Essas frutas também são ricas em antocianinas, substância responsável pela coloração avermelhada/arroxeada, que combate a inflamação e a ação dos radicais livres, sendo, portanto, anticancerígenas e antioxidantes. Elas proporcionam maior proteção aos órgãos e tecidos do corpo, retardando a temida ação do tempo sobre todas as células, como as da pele, por exemplo.



Fibras

A grande quantidade de fibras nas berries é ótimo para quem procura melhorar o trabalho do sistema digestório. É bom lembrar, ainda, que além de beneficiar o intestino, as fibras são aliadas de quem quer reduzir os níveis de colesterol e glicose no sangue.



Aumentam a saciedade

Mais uma vez, as fibras desses alimentos caem no gosto de quem quer ficar em dia com a balança. A alta quantidade de fibras nas frutas vermelhas dá uma sensação de maior saciedade quando elas são ingeridas, diminuindo a vontade de comer doces ou snacks pouco saudáveis nos intervalos entre as principais refeições.



Anemia

Frutas desse grupo, quando consumidas com algum alimento rico em ferro, auxiliam e promovem uma maior absorção do mineral no organismo. Por apresentarem bastante vitamina C, que facilita a assimilação do ferro no corpo, elas são ideais para quem sofre de anemia ou quer evitar a doença.