“Não sei quem inventou o salto alto, mas todas as mulheres devem muito a esta pessoa”. A icônica frase de Marilyn Monroe é um exemplo da relação de amor e ódio das mulheres com o salto alto. Sinônimo de feminilidade e elegância, esse tipo de sapato pode ser também desconfortável e prejudicar as articulações dos pés.



Segundo a podóloga Cristina Lopes, com até três centímetros de altura, os saltos não são prejudiciais à saúde e podem até trazer benefícios, como ajudar no processo circulatório. “O salto, quando muito alto ou fino, faz com que a pessoa descarregue o peso do corpo somente na parte da frente dos pés, o que leva a calosidades”, comenta a especialista, que deixa abaixo cinco dicas para quem faz uso mais frequente desse tipo de calçado e quer evitar problemas.



1 - Salto grosso ou anabela

Quanto mais largo for o salto, melhor ele vai distribuir o peso do corpo e ajudar na estabilidade, diminuindo a tensão entre os dedos e o calcanhar. O uso de sapato pouco confortável pode gerar tensão nos pés e desencadear um processo inflamatório, levando à fascite plantar.



2 - Forma do sapato

Saltos de bico-fino, por exemplo, espremem os dedos, o que leva à formação de calos dorsais. O sobrepeso também é um fator que exige atenção no formato do sapato, que deve distribuir bem o pé e trazer mais sustentabilidade.



3 - Palmilhas e protetores

Protetores de calos e dedos ajudam a diminuir o desconforto do salto e impedem que o atrito do pé com o material prejudique ainda mais problemas como calos e fascite plantar



4 - Massagem, por favor

Massagem ou escalda-pés pode ajudar a relaxar a tensão dos pés e tornozelos após um dia intenso com salto. Use um creme específico para essa parte do corpo com função terapêutica de relaxamento e massageie a planta e o peito dos pés para também diminuir as dores do cansaço.



5 – Intercale

Ao usar salto alto, intercale no dia seguinte com um calçado baixo. Isso vai ajudar os pés a se recuperarem. Chinelos e rasteirinhas também não devem ser usados com frequência, como se fossem sapatos normais, pois esses modelos não oferecem suporte ao calcanhar e ainda forçam os joelhos.