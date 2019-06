A Kombucha (pronunciada como "combutchá) é uma bebida probiótica criada na China há mais de dois mil anos. Ela chegou de mansinho no Brasil e já se tornou a "queridinha" dos adeptos de uma alimentação saudável. Pensando nisso, falamos com a engenheira de alimentos Gislaine Santana, da Campo Largo, pioneira no mercado de Kombuchas. A especialista responde algumas das dúvidas frequentes sobre a bebida. Confira.

O que é a kombucha?

Kombucha é uma bebida feita principalmente a partir dos chás camellia sinensis adoçados - os mais comuns são os chás verdes, chá branco ou chá preto -, fermentada por micro-organismos que auxiliam o funcionamento do organismo. É produzida com ingredientes naturais, sem conservantes, além de conter pouco açúcar e baixo teor de calorias.

O que é probiótico?

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, probióticos são os microrganismos vivos capazes de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal, produzindo efeitos benéficos à saúde do indivíduo.

Como é o processo de produção?

A Kombucha é feita a partir do chá adoçado com açúcar e fermentado por uma colônia de bactérias e leveduras, conhecida como scoby. O açúcar funciona como alimento para os micro-organismos, fazendo com que eles se multipliquem e comecem a produzir inúmeras substâncias.

E o que é scoby?

Em inglês é Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast. Traduzindo: cultura simbiótica de bactérias e leveduras. "O scoby é composto de microrganismos aglomerados em uma massa de celulose parecida com uma panqueca gelatinosa e translúcida. Quando adicionado ao chá adoçado, o transforma na Kombucha, uma bebida refrescante, levemente gaseificada, ácida e adocicada, que pode ser também saborizada com frutas, vegetais e especiarias", explica Gislaine.

Quais são os benefícios da bebida?

Em virtude do processo de fermentação natural, a Kombucha possui microrganismos que, com o consumo diário, podem trazer diversos benefícios para a saúde. Dentre os mais comumente relatados estão o auxílio na digestão, no emagrecimento, além de possuir ação antioxidante, anti-inflamatória e ser uma fonte de energia.

Possui álcool? E açúcar?

Sim. A bebida possui uma pequena quantidade de açúcar e, por ser fermentada, também pode possuir um pequeno percentual de álcool (no máximo 0,5%). Por esse motivo, é fundamental fazer o armazenamento correto da mesma para que essas características sejam mantidas até o consumo.

Existe restrição de consumo?

Por ser uma bebida fermentada e por apresentar um pequeno percentual de álcool, crianças e idosos devem consumir de forma equilibrada. Gestantes, lactantes e portadores de doenças crônicas devem consultar o médico antes do consumo. O restante das pessoas deve consumir moderadamente já que, por estimular o sistema gastrointestinal, pode causar desconfortos.

Qual o sabor?

Há diversos sabores disponíveis das Kombuchas no mercado. "O consumidor deve se atentar em escolher sabores que possuam ingredientes benéficos à saúde. Há várias combinações interessantes e saborosas no mercado, como: hibisco e cranberry, limão, matcha e gengibre, e manga e cúrcuma. As Kombuchas também podem ser apresentadas com sabores de fruta, como maçã e uva", conta Gislaine.

Dá para fazer em casa?

Sim. É possível preparar as Kombuchas em casa desde que haja os produtos necessários para a preparação como o scoby e um starter, além dos ingredientes básicos (chá, açúcar e algo para dar sabor, se o consumidor desejar, como frutas e especiarias). "Todos os produtos podem ser adquiridos na internet ou em loja de produtos naturais. Porém, deve-se estar atento para a qualidade do scoby e demais insumos, para evitar riscos de contaminação".

É possível comprar pronta?

Sim! A compra das Kombuchas prontas é mais prática do que produzir o produto em casa, pois no ambiente doméstico o consumidor terá maior dificuldade em controlar aspectos importantes de fermentação, como formação de álcool e gás. "Encontramos diversas opções de Kombuchas no mercado. O consumidor deve escolher aquela que lhe agrade e que combine mais com seu estilo de vida", explica a engenheira de alimentos.